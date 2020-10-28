Після свого скандального рішення КС поскаржився на тиск і звернувся до Зеленського

Конституційний Суд заявляє, що кілька місяців перебуває під тиском НАБУ, НАЗК та деяких політиків, але буде працювати згідно з Конституцією.

Джерело: заява зборів суддів КС на сайті суду

Деталі: Суд нагадав, що Конституція забороняє вплив на суддю КС в будь-який спосіб. Натомість упродовж кількох місяців здійснюється тиск на КС з боку НАЗК, НАБУ та деяких політиків. Це, на думку суддів відбувається з метою зупинки роботи суду.

КС наголошує, що в своїй роботі "керуватиметься Конституцією, Законом України "Про Конституційний Суд України" та діятиме виключно в інтересах Українського народу".

Дослівно: "Незважаючи на звинувачення в упередженості та заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та погрози щодо їх кримінального переслідування, Конституційний Суд України і надалі забезпечуватиме верховенство Конституції України та захист прав людини і громадянина.

Рішенням зборів суддів Конституційного Суду України Голові КСУ Тупицькому О. М. доручено повідомити особисто Президента України, Голову Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України про ситуацію, що склалася".

Передісторія: