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После своего скандального решения КС пожаловался на давление и обратился к Зеленскому

Среда, 28 октября 2020, 15:34
После своего скандального решения КС пожаловался на давление и обратился к Зеленскому

Конституционный Суд заявляет, что несколько месяцев находится под давлением НАБУ, НАПК и некоторых политиков, но будет работать согласно Конституции.

Источник: заявление собрания судей КС на сайте суда

Детали: Суд напомнил, что Конституция запрещает влияние на судью КС в любом виде. В тоже время, в течение нескольких месяцев осуществляется давление на КС со стороны НАПК, НАБУ и некоторых политиков. Это, по мнению судей, происходит с целью заблокировать работу суда.

КС отмечает, что в своей работе "руководствоваться Конституцией, Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и будет действовать исключительно в интересах украинского народа".

Дословно: "Несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы уголовным преследованием, Конституционный Суд Украины будет и в дальнейшем обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина.

Решением собрания судей Конституционного Суда Украины председателю КСУ Тупицкому А. Н. поручено сообщить лично президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины о сложившейся ситуации".

Предыстория:

  • 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Украинская правда

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Темы: КСНАПКкоррупциядекларации
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