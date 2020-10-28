После своего скандального решения КС пожаловался на давление и обратился к Зеленскому

Конституционный Суд заявляет, что несколько месяцев находится под давлением НАБУ, НАПК и некоторых политиков, но будет работать согласно Конституции.

Источник: заявление собрания судей КС на сайте суда

Детали: Суд напомнил, что Конституция запрещает влияние на судью КС в любом виде. В тоже время, в течение нескольких месяцев осуществляется давление на КС со стороны НАПК, НАБУ и некоторых политиков. Это, по мнению судей, происходит с целью заблокировать работу суда.

КС отмечает, что в своей работе "руководствоваться Конституцией, Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и будет действовать исключительно в интересах украинского народа".

Дословно: "Несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы уголовным преследованием, Конституционный Суд Украины будет и в дальнейшем обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина.

Решением собрания судей Конституционного Суда Украины председателю КСУ Тупицкому А. Н. поручено сообщить лично президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины о сложившейся ситуации".

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