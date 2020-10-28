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"Це війна": глава МВС Білорусі натякнув, що міліціонери готові вбивати

Середа, 28 жовтня 2020, 17:34
TUT.by

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв каже, що силовики будуть застосовувати бойову зброю не "без розбору проти демонстрантів", а проти "диверсантів і терористів", коли вичерпано інші засоби.

Джерело: Караєв в інтерв'ю для політолога Олександра Сосновського

Пряма мова: "Бойову зброю може бути застосовано насамперед при припиненні дій злочинців, коли всі інші методи вже вичерпалися. І нічого страшного в цій заяві немає. Адже мій перший заступник мав на увазі застосування зброї тільки з точки зору законності та відновлення правопорядку. Ніхто не говорив, що її застосовуватимуть без розбору по мирних протестувальниках.

Людина робить диверсію або терористичний акт, нападає на співробітника міліції, чинить йому не просто опір, а застосовує насильство. Певна річ, її потрібно зупинити всім арсеналом: від фізичної сили до бойової зброї.

... Мені сказали, що наші міліціонери не були готові вбити свого односельця, земляка, жителя свого району. За 26 років життя ми були готові тільки до того щоб бути гуманними... Це зіграло злий жарт. Ситуація змінилася - йде війна".

Деталі: Караєв заявив, що правоохоронцям на мітингах протистоять "різні люди: спортивні молодики, футбольні фанати, анархісти, які люблять і битися, озброюватися".

Також керівник МВС РБ заявив, що в Білорусь намагалися проникнути "до 1000 іноземних інструкторів" із дестабілізації ситуації, але їх, мовляв, "відсік" Держприкордонкомітет.

Нагадаємо: Протести в Білорусі носять виключно мирний характер. Саме силовики невідповідно застосовують силу по відношенню до протестуючих: світлошумові гранати, гумові кулі, водомети. За даними правозахисників, до затриманих застосовуються фізичне насильство, тортури.

Українська правда
Теми: Білорусь


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