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"Это война": глава МВД Беларуси намекнул, что милиционеры готовы убивать

Среда, 28 октября 2020, 16:34
Это война: глава МВД Беларуси намекнул, что милиционеры готовы убивать
TUT.by

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев говорит, что силовики будут применять боевое оружие не "без разбору против демонстрантов", а против "диверсантов и террористов", когда исчерпаны другие средства.

Источник: Караев в интервью для политолога Александра Сосновского

Прямая речь: "Боевое оружие применимо прежде всего при пресечении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли. И ничего страшного в этом заявлении нет. Ведь мой первый заместитель имел в виду применение оружия только с точки зрения законности и восстановления правопорядка. Никто не говорил, что оно будет применяться без разбора по мирным протестующим.

Человек совершает диверсию или террористический акт, нападает на сотрудника милиции, оказывает ему не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем арсеналом: от физической силы до боевого оружия.  

…Мне сказали, что наши милиционеры не были готовы убить своего односельчанина, земляка, жителя своего района. За 26 лет жизни мы были готовы только к тому чтобы быть гуманными… Это сыграло злую шутку. Ситуация поменялась - идет война".

Детали: Караев заявил, что правоохранителям на митингах противостоят "разные люди: спортивные молодые люди, футбольные фанаты, анархисты, которые любят и драться, вооружаться".

Также руководитель МВД РБ заявил, что в Беларусь пытались проникнуть "до 1000 иностранных инструкторов" по дестабилизации ситуации, но их, мол, "отсек" Госпогранкомитет.

Напомним: Протесты в Беларуси носят исключительно мирный характер. Именно силовики несоответственно применяют силу по отношению к протестующим: светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы. По данным правозащитников, по отношению к задержанным применяются физическое насилие, пытки.

Украинская правда

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Темы: Беларусь
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