Скасування акредитації журналістів у Раді: Разумков доручив терміново переглянути

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков доручив терміново переглянути рішення про скасування парламентської акредитації для деяких журналістів зокрема проєкту "Слідство. Інфо".

Джерело: пресекретар спікера парламенту Дмитра Разумкова Ольга Туній у Facebook та в коментарі УП

Пряма мова: "Перебуваючи з візитом у Німеччині, ми з подивом дізналися про пропозицію пресслужби апарату Верховної Ради України щодо позбавлення деяких ЗМІ акредитації до Верховної Ради.

Розуміючи важливість неупередженого та об‘єктивного висвітлення роботи Верховної Ради Дмитро Разумков надав термінове доручення переглянути та прийняти виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації".

Деталі: У Разумкова наголошують, що журналісти таких проектів, як наприклад, "Слідство. Інфо" мають беззаперечне право доступу до першоджерел у парламенті та гарантоване право на журналістську діяльність.

В коментарі УП прессекретарка Разумкова розповіла, що про це рішення спікер Ради дізнався фактично "в небі по дорозі до Німеччини", і тому вже по прильоту відреагував.

Що передувало: 28 жовтня стало відомо, що комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам "Слідства. Інфо" та ще двох десятків інших ЗМІ відвідувати парламент.

Повідомлялося, що таке рішення прийняли за звернення керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк. Кармелюк попросила комітет позбавити акредитації журналістів тих видань, які не висвітлюють діяльність ВР. За її словами мова йде про 22 ЗМІ і близько сотні кореспондентів.

Нардеп ВР від "Слуги народу" і член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба пояснила, що нардепи проголосували за весь список, не ознайомившись, хто в нього включений.

"Про те, що до списку потрапили й реальні, поважні медіа ми дізналися тільки сьогодні, що наштовхує на думку про те, що пресслужба ВР або погано виконала свої обов’язки з моніторингу, або навмисно допустила потрапляння у список таких медіа", - зазначила вона.