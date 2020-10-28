Отмена аккредитации журналистов в Раде: Разумков поручил срочно пересмотреть

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил срочно пересмотреть решение об отмене парламентской аккредитации для некоторых журналистов, в частности проекта "Слідство. Інфо".

Источник: пресс-секретарь спикера парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний в Facebook и в комментарии УП

Прямая речь: "Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации в Верховную Раду.

Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады Дмитрий Разумков дал срочное поручение пересмотреть и принять взвешенное решение относительно списка СМИ и оснований лишения аккредитации".

Детали: У Разумкова отмечают, что журналисты таких проектов, как например, "Слідство. Інфо" имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность.

В комментарии УП пресс-секретарь Разумкова рассказала, что об этом решении спикер Рады узнал фактически "в небе по дороге в Германию", и потому уже по прилету отреагировал.

Что предшествовало: 28 октября стало известно, что комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам "Слідство. Інфо" и еще двух десятков других СМИ посещать парламент.

Сообщалось, что такое решение приняли во обращение руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк. Кармелюк попросила комитет лишить аккредитации журналистов тех изданий, которые не освещают деятельность ВР. По ее словам речь идет о 22 СМИ и около сотни корреспондентов.

Нардеп ВР от "Слуги народа" и член комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба объяснила, что нардепы проголосовали за весь список, не ознакомившись, кто в него включен.

"О том, что в список попали и реальные, серьезные медиа мы узнали только сегодня, что наталкивает на мысль о том, что пресс-служба ВР или плохо выполнила свои обязанности по мониторингу, либо намеренно допустила попадание в список таких медиа", - отметила она.