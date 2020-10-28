Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Мінську домовилися відкрити 2 КПВВ на Донбасі

Середа, 28 жовтня 2020, 19:46

Під час засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції було вирішено відкрити 10 листопада контрольні пункти в'їзду/виїзду КПВВ "Золоте" та "Щастя".

Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента

Деталі: Під час засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував протягом тижня підготувати за участі представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ.

Також Кравчук закликав Росію та окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки згаданого вище проекту плану дій.

Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні.

Дослівно: "Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) – "Золоте" та "Щастя" – 10 листопада.

Водночас представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту. Також українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ "Золоте", який за рік тричі перебував під обстрілом.

У межах робочої групи з питань безпеки спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау відзначила готовність сторін підтримувати сталий режим припинення вогню".

Передісторія:

  • Блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики українській делегації тристоронньої контактної групи у Мінську з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Українська правда
Теми: ДонбасОфіс президента


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоГолова КС не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії – "Схеми"

Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до кінця року

документКомітет зі свободи слова заборонив частині журналістів ходити до Ради

Уруський детально розповів Кабміну, як сталася катастрофа Ан-26, і назвав головні причини

Мер Борисполя помер від COVID-19

Усі новини...
Донбас
Блогеру Арестовичу дали посаду в українській делегації ТКГ у Мінську
Війна на Донбасі: Росія чотири рази порушила "перемир'я"
Резніков: Рік, відведений Зеленським на пошук миру за "Мінськом", закінчується 9 грудня
Останні новини
20:40
Шмигаль заявив про "швидке зближення позицій" з МВФ
20:27
Німеччина вводить жорсткі національні обмеження через сплеск захворюваності
20:12
Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара
19:56
фотоГолова КС не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії – "Схеми"
19:51
За три квартали до банків надійшло на 9,5% менше готівки – НБУ
19:46
У Мінську домовилися відкрити 2 КПВВ на Донбасі
19:34
Президентка Єврокомісії: вакцинація від коронавірусу може початися в квітні
19:19
Кабмін виділив із COVID-фонду 1,3 мільярда на допомогу із безробіття
19:05
Двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно – НАЗК
19:01
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!