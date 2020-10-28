Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мінську домовилися відкрити 2 КПВВ на Донбасі

Середа, 28 жовтня 2020, 18:46
У Мінську домовилися відкрити 2 КПВВ на Донбасі

Під час засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції було вирішено відкрити 10 листопада контрольні пункти в'їзду/виїзду КПВВ "Золоте" та "Щастя".

Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента

Деталі: Під час засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував протягом тижня підготувати за участі представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ.

Також Кравчук закликав Росію та окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки згаданого вище проекту плану дій.

Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні.

Дослівно: "Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) – "Золоте" та "Щастя" – 10 листопада.

Водночас представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту. Також українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ "Золоте", який за рік тричі перебував під обстрілом.

У межах робочої групи з питань безпеки спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау відзначила готовність сторін підтримувати сталий режим припинення вогню".

Передісторія:

  • Блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики українській делегації тристоронньої контактної групи у Мінську з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: