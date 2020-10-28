У Мінську домовилися відкрити 2 КПВВ на Донбасі

Під час засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції було вирішено відкрити 10 листопада контрольні пункти в'їзду/виїзду КПВВ "Золоте" та "Щастя".

Джерело: повідомлення на сайті Офісу президента

Деталі: Під час засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував протягом тижня підготувати за участі представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ.

Також Кравчук закликав Росію та окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки згаданого вище проекту плану дій.

Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні.

Дослівно: "Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) – "Золоте" та "Щастя" – 10 листопада.

Водночас представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту. Також українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ "Золоте", який за рік тричі перебував під обстрілом.

У межах робочої групи з питань безпеки спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау відзначила готовність сторін підтримувати сталий режим припинення вогню".

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