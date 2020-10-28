Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Минске договорились открыть 2 КПВВ на Донбассе

Среда, 28 октября 2020, 19:46

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции было решено открыть 10 ноября контрольные пункты въезда/выезда КПВВ "Золотое" и "Щастя".

Источник: сообщения на сайте Офиса президента

Детали: Во время заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ.

Также Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.

Представители Украины настояли на подтверждении людей из списка на взаимном освобождении, который украинская сторона передала еще в июле.

Дословно: "Участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.

В то же время представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня".

Предыстория:

  • Блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Темы: ДонбассОфис президента


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоГлава КС не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии - "Схемы"

Из-за решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр электронных деклараций

В Украине продолжили режим чрезвычайной ситуации до конца года

документКомитет по свободе слова запретил части журналистов ходить в Раду

Уруский подробно рассказал Кабмину, как произошла катастрофа Ан-26, и назвал главные причины

Мэр Борисполя умер от COVID-19

Все новости...
Донбасс
Блогеру Арестовичу дали должность в украинской делегации ТКГ
Война на Донбассе: Россия четыре раза нарушила "перемирие"
Резников: Год, отведенный Зеленским на поиск мира по "Минску", истекает 9 декабря
Последние новости
20:40
Шмыгаль заявил о "быстром сближени позиций" с МВФ
20:27
Германия вводит жесткие национальные ограничения из-за всплеска заболеваемости
20:12
Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару
19:56
фотоГлава КС не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии - "Схемы"
19:51
За три квартала в банки поступило на 9,5% меньше наличных – НБУ
19:46
В Минске договорились открыть 2 КПВВ на Донбассе
19:34
Президент Еврокомиссии: вакцинация от коронавируса может начаться в апреле
19:19
Кабмин выделил из COVID-фонда 1,3 миллиарда на помощь по безработице
19:05
Двое судей КС участвовали в принятии решения незаконно – НАПК
19:01
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
Все новости...