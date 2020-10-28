В Минске договорились открыть 2 КПВВ на Донбассе

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции было решено открыть 10 ноября контрольные пункты въезда/выезда КПВВ "Золотое" и "Щастя".

Источник: сообщения на сайте Офиса президента

Детали: Во время заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ.

Также Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.

Представители Украины настояли на подтверждении людей из списка на взаимном освобождении, который украинская сторона передала еще в июле.

Дословно: "Участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.

В то же время представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня".

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