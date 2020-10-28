Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рева всьоме став мером Бахмута

Середа, 28 жовтня 2020, 23:28
Рева всьоме став мером Бахмута

У Бахмуті, що на Донеччині, міським головою всьоме став чинний мер Олексій Рева.

Джерело: територіальна виборча комісія, повідомляє "Суспільне".

Деталі: За якого нього проголосували 77,99% виборців з тих, що прийшли на дільниці.

До міської ради пройшло чотири партії.

Заступниця голови Бахмутської міської територіальної виборчої комісії Тетяна Гавжеєва повідомила, що партія "Порядок" бере 15 мандатів, ОПЗЖ – 11 мандатів, "Слуга народу" – 9 мандатів і "Опоблок" – три мандати.

Нагадаємо: Згідно результатів опитування проведеного соціологічною групою "Рейтинг" в день виборів 25 жовтня, більше половини виборців, що прийшли на дільниці на місцевих виборах, склали люди старше 50 років

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: