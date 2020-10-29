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Рева всьоме став мером Бахмута

Четвер, 29 жовтня 2020, 00:28

У Бахмуті, що на Донеччині, міським головою всьоме став чинний мер Олексій Рева.

Джерело: територіальна виборча комісія, повідомляє "Суспільне".

Деталі: За якого нього проголосували 77,99% виборців з тих, що прийшли на дільниці.

До міської ради пройшло чотири партії.

Заступниця голови Бахмутської міської територіальної виборчої комісії Тетяна Гавжеєва повідомила, що партія "Порядок" бере 15 мандатів, ОПЗЖ – 11 мандатів, "Слуга народу" – 9 мандатів і "Опоблок" – три мандати.

Теми: вибори


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