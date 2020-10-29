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Рева седьмой раз стал мэром Бахмута

Четверг, 29 октября 2020, 00:28

В Бахмуте, что в Донецкой области, городским головой в седьмой раз стал действующий мэр Алексей Рева.

Источник: территориальная избирательная комиссия, сообщает "Суспільне"

Детали: За него проголосовали 77,99% избирателей с пришедших на участки.

В городской совет прошло четыре партии.

Заместитель председателя Бахмутской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Гавжеева сообщила, что партия "Порядок" берет 15 мандатов, ОПЗЖ - 11 мандатов, "Слуга народа" - 9 мандатов и "Опоблок" - три мандата.

Напомним: Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в день выборов 25 октября, более половины избирателей, пришедших на участки на местных выборах, составили люди старше 50 лет.

Темы: виборы


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