Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Раді запевнили, що скасували рішення, яке забороняло журналістам відвідувати парламент

Четвер, 29 жовтня 2020, 02:07

У Верховній Раді повідомили, що скасували рішення комітету ВР зі свободи слова, яке забороняло журналістам видання "Слідство. Інфо" та ще двох десятків інших ЗМІ відвідувати парламент.

Джерело: керівник пресслужби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк

Пряма мова: "Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення!".

Що передувало: 28 жовтня стало відомо, що комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам "Слідства. Інфо" та ще двох десятків інших ЗМІ відвідувати парламент.

Повідомлялося, що таке рішення прийняли за звернення керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк. Кармелюк попросила комітет позбавити акредитації журналістів тих видань, які не висвітлюють діяльність ВР. За її словами мова йде про 22 ЗМІ і близько сотні кореспондентів.

Нардеп ВР від "Слуги народу" і член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба пояснила, що нардепи проголосували за весь список, не ознайомившись, хто в нього включений.

"Про те, що до списку потрапили й реальні, поважні медіа ми дізналися тільки сьогодні, що наштовхує на думку про те, що пресслужба ВР або погано виконала свої обов’язки з моніторингу, або навмисно допустила потрапляння у список таких медіа", - зазначила вона. 

Теми: Верховна Радацензура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Зеленського відповіли на петицію щодо ліквідації ОАСК

Новини 28 жовтня: закриття реєстру електронних декларацій, смерть мера Борисполя

фотоГолова КС не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії – "Схеми"

Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до кінця року

документКомітет зі свободи слова заборонив частині журналістів ходити до Ради

Усі новини...
Верховна Рада
Скасування акредитації журналістів у Раді: Разумков доручив терміново переглянути
Комітет зі свободи слова заборонив частині журналістів ходити до Ради
Ляшко програв довибори у Раду на 208 окрузі
Останні новини
02:07
У Раді запевнили, що скасували рішення, яке забороняло журналістам відвідувати парламент
01:35
Франція посилює карантин
00:28
Рева всьоме став мером Бахмута
23:53
Ліга Чемпіонів: "Динамо" на 90 хвилині втрачає очки проти команди Реброва
23:34
Українську церкву, яка згоріла у Празі, відновлять
23:07
фотоУ Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: одна людина загинула
22:41
Заступник голови КС назвав рішення щодо декларування "юридично необґрунтованим"
22:12
Новини економіки: зарплати у держкомпаніях, доплати Нацполіції
21:56
У Зеленського відповіли на петицію щодо ліквідації ОАСК
21:39
МЗС Туреччини викликало повіреного Франції через карикатуру на Ердогана
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!