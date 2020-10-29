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У Раді запевнили, що відновили допуск журналістів у парламент

Четвер, 29 жовтня 2020, 01:07
У Раді запевнили, що відновили допуск журналістів у парламент

У Верховній Раді повідомили, що скасували рішення комітету ВР зі свободи слова, яке забороняло журналістам видання "Слідство. Інфо" та ще двох десятків інших ЗМІ відвідувати парламент.

Джерело: керівник пресслужби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк

Пряма мова: "Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення!".

Що передувало: 28 жовтня стало відомо, що комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам "Слідства. Інфо" та ще двох десятків інших ЗМІ відвідувати парламент.

Повідомлялося, що таке рішення прийняли за звернення керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк. Кармелюк попросила комітет позбавити акредитації журналістів тих видань, які не висвітлюють діяльність ВР. За її словами мова йде про 22 ЗМІ і близько сотні кореспондентів.

Нардеп ВР від "Слуги народу" і член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба пояснила, що нардепи проголосували за весь список, не ознайомившись, хто в нього включений.

"Про те, що до списку потрапили й реальні, поважні медіа ми дізналися тільки сьогодні, що наштовхує на думку про те, що пресслужба ВР або погано виконала свої обов’язки з моніторингу, або навмисно допустила потрапляння у список таких медіа", - зазначила вона. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радацензура
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