В Верховной Раде сообщили, что отменили решение комитета ВР по свободе слова, которое запрещало журналистам издания "Слідство.Інфо" и еще двух десятков других СМИ посещать парламент.

Источник: руководитель пресс службы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк

Прямая речь: "Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение".

Что предшествовало: 28 октября стало известно, что комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам "Слідство. Інфо" и еще двух десятков других СМИ посещать парламент.

Сообщалось, что такое решение приняли во обращение руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк. Кармелюк попросила комитет лишить аккредитации журналистов тех изданий, которые не освещают деятельность ВР. По ее словам речь идет о 22 СМИ и около сотни корреспондентов.

Нардеп ВР от "Слуги народа" и член комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба объяснила, что нардепы проголосовали за весь список, не ознакомившись, кто в него включен.

"О том, что в список попали и реальные, серьезные медиа мы узнали только сегодня, что наталкивает на мысль о том, что пресс-служба ВР или плохо выполнила свои обязанности по мониторингу, либо намеренно допустила попадание в список таких медиа", - отметила она.