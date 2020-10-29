Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Spacex планує незабаром здійснити тестовий запуск міжпланетного корабля Starship

Четвер, 29 жовтня 2020, 03:57

Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до чергового тестового польоту.

Джерело: Everything SpaceX в Twitter

Деталі: Восьму тестову модель міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів. Запуск і посадка корабля буде здійснюватись з пускового комплексу Spacex в Бока Чика, штат Техас.

Точної дати випробувань компанія Ілона Маска поки не повідомила, але фінальні випробування мають відбутись 1,2,3,4 листопада. В ці дні дороги довкола стартового майданчика перекриватимуть задля безпеки.

 
 
 

Раніше у 2020 році тестові моделі Starship вже двічі виконували випробувальні польоти на 150 метрів.

Що передувало: SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.

Микола Донєв, УП
Теми: космосІлон Маск


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Зеленського відповіли на петицію щодо ліквідації ОАСК

Новини 28 жовтня: закриття реєстру електронних декларацій, смерть мера Борисполя

фотоГолова КС не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії – "Схеми"

Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до кінця року

документКомітет зі свободи слова заборонив частині журналістів ходити до Ради

Усі новини...
космос
SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink
NASA анонсувала дату запуску чергової місії на кораблі Spacex
Марсохід NASA подолав 235 мільйонів кілометрів
Останні новини
03:57
Фото ВідеоSpacex планує незабаром здійснити тестовий запуск міжпланетного корабля Starship
03:06
Вибори президента США: понад 75 мільйонів американців вже проголосували
02:07
У Раді запевнили, що скасували рішення, яке забороняло журналістам відвідувати парламент
01:35
Франція посилює карантин
00:28
Рева всьоме став мером Бахмута
23:53
Ліга Чемпіонів: "Динамо" на 90 хвилині втрачає очки проти команди Реброва
23:34
Українську церкву, яка згоріла у Празі, відновлять
23:07
фотоУ Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: одна людина загинула
22:41
Заступник голови КС назвав рішення щодо декларування "юридично необґрунтованим"
22:12
Новини економіки: зарплати у держкомпаніях, доплати Нацполіції
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!