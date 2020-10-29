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Spacex готується до тестового запуску міжпланетного корабля Starship

Четвер, 29 жовтня 2020, 06:07
Spacex готується до тестового запуску міжпланетного корабля Starship

Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до чергового тестового польоту.

Джерело: Everything SpaceX в Twitter

Деталі: Восьму тестову модель міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів. Запуск і посадка корабля буде здійснюватись з пускового комплексу Spacex в Бока Чика, штат Техас.

Точної дати випробувань компанія Ілона Маска поки не повідомила, але фінальні випробування мають відбутись 1,2,3,4 листопада. В ці дні дороги довкола стартового майданчика перекриватимуть задля безпеки.

 
 
 

Раніше у 2020 році тестові моделі Starship вже двічі виконували випробувальні польоти на 150 метрів.

Що передувало: SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: космосІлон Маск
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