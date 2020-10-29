Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до чергового тестового польоту.

Джерело: Everything SpaceX в Twitter

Деталі: Восьму тестову модель міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів. Запуск і посадка корабля буде здійснюватись з пускового комплексу Spacex в Бока Чика, штат Техас.

Точної дати випробувань компанія Ілона Маска поки не повідомила, але фінальні випробування мають відбутись 1,2,3,4 листопада. В ці дні дороги довкола стартового майданчика перекриватимуть задля безпеки.

Раніше у 2020 році тестові моделі Starship вже двічі виконували випробувальні польоти на 150 метрів.

Що передувало: SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.