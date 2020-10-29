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Spacex готовится к тестовому запуску межпланетного корабля Starship

Четверг, 29 октября 2020, 06:07
Spacex готовится к тестовому запуску межпланетного корабля Starship

Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к очередному тестовому полету.

Источник: Everything SpaceX в Twitter

Детали: Восьмую тестовую модель межпланетного космического корабля Starship планируют впервые запустить на 15 километров. Запуск и посадка корабля будет осуществляться с пускового комплекса Spacex в Бока Чика, штат Техас.

Точной даты испытаний компания Илона Маска пока не сообщила, но финальные испытания должны состояться 1,2,3,4 ноября. В эти дни дороги вокруг стартовой площадки будет перекрывать ради безопасности.

 
 
 

Ранее в 2020 году тестовые модели Starship уже дважды выполняли испытательные полеты на 150 метров.

Что предшествовало: SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосИлон Маск
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