Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к очередному тестовому полету.

Источник: Everything SpaceX в Twitter

Детали: Восьмую тестовую модель межпланетного космического корабля Starship планируют впервые запустить на 15 километров. Запуск и посадка корабля будет осуществляться с пускового комплекса Spacex в Бока Чика, штат Техас.

Точной даты испытаний компания Илона Маска пока не сообщила, но финальные испытания должны состояться 1,2,3,4 ноября. В эти дни дороги вокруг стартовой площадки будет перекрывать ради безопасности.

Ранее в 2020 году тестовые модели Starship уже дважды выполняли испытательные полеты на 150 метров.

Что предшествовало: SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете.