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Світовий антирекорд COVID: за добу діагностували понад півмільйона заражень

Четвер, 29 жовтня 2020, 04:33

28 жовтня у світі вперше від початку пандемії за добу діагностували понад півмільйона заражень COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Минулої доби у світі виявили 504 419 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 245 787 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні 28 жовтня діагностували 7474 зараження та рекордну кількість смертей — 165 людей.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Великобританія, Іспанія, Польща та Україна, яка займає 12 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 17-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 22-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 44,7 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 32,7 мільйон людей, 1 179 057 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Що передувало: Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.

Теми: коронавірус


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