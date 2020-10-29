Мировой антирекорд COVID: за сутки диагностировали более полумиллиона заражений

28 октября в мире впервые с начала пандемии за сутки диагностировали более полумиллиона заражений COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: За прошедшие сутки в мире обнаружили 504 419 случаев заражения коронавирусом, в частности, 245 787 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украины 28 октября диагностировали 7474 заражения и рекордное количество смертей - 165 человек.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Италия, Великобритания, Испания, Польша и Украина, которая занимает 12 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 17-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 22-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 44,7 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 32,7 миллиона человек, 1 179 057 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

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Что предшествовало: Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрирован 1 миллиона случаев COVID.