Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луческу прокоментував матч Динамо-Ференцварош

Четвер, 29 жовтня 2020, 04:16
Луческу прокоментував матч Динамо-Ференцварош

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував нічийний результат у матчі Ліги чемпіонів з угорським ФК "Ференцварошем", який тренує українець Сергій Ребров.

Джерело: телеканал Футбол 1

Пряма мова: "Ми зіграли дуже хороший перший тайм. У другому таймі не реалізували кілька підходів до воріт. Були хороші виходи 3 в 2, 4 в 3, але ми, на жаль, приймали неправильні рішення.

За рахунок індивідуальних якостей намагалися обігравати в той час, як потрібно було віддати пас. На жаль, ці шанси не були реалізовані. Ми не забили третій гол.

Ми домінували, але отримали перший гол. Після цього суперник відчув кураж і почав більше атакувати. Мені здалося, що був фол в атаці, коли Ференцварош забивав другий гол.

Шкода втрачених очок. Ми грали краще і заслужили перемогу. Через помилки в обороні й атаці, про які я говорив раніше, ми не змогли виграти цей матч. Взяли очко. Є домашня гра. Рухаємося далі.

Ми не збираємося здаватися, але в такій компанії з Ювентусом і Барселоною дуже складно грати. Наше завдання — грати навесні в єврокубках".

Довідка: Ференцварош - Динамо 2:2

Голи: Нгуен, 59, Болі, 90 - Циганков, 28 (з пенальті), Де Піна, 41

Ференцварош: Дібус, Ловренчіч (Ботка, 86), Блажіч, Ковачевич (Двалі, 86), Хайстер, Сомаліа, Шигер (Мак, 73), Харатін (Лайдуні, 65), Зубков, Ісаел  (Болі, 73), Нгуен.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв, Сидорчук, Циганков (Родрігес, 90 + 3), Шапаренко (Белуце, 89), Буяльський (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга (Вербич, 89).

Попереджені: Сомаліа, Хайстер, Харатін, Лайдуні, Нгуен - Сидорчук, Буяльський

Вилучений: Сидорчук, 86

 

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: