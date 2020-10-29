Луческу прокоментував матч Динамо-Ференцварош

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував нічийний результат у матчі Ліги чемпіонів з угорським ФК "Ференцварошем", який тренує українець Сергій Ребров.

Джерело: телеканал Футбол 1

Пряма мова: "Ми зіграли дуже хороший перший тайм. У другому таймі не реалізували кілька підходів до воріт. Були хороші виходи 3 в 2, 4 в 3, але ми, на жаль, приймали неправильні рішення.

За рахунок індивідуальних якостей намагалися обігравати в той час, як потрібно було віддати пас. На жаль, ці шанси не були реалізовані. Ми не забили третій гол.

Ми домінували, але отримали перший гол. Після цього суперник відчув кураж і почав більше атакувати. Мені здалося, що був фол в атаці, коли Ференцварош забивав другий гол.

Шкода втрачених очок. Ми грали краще і заслужили перемогу. Через помилки в обороні й атаці, про які я говорив раніше, ми не змогли виграти цей матч. Взяли очко. Є домашня гра. Рухаємося далі.

Ми не збираємося здаватися, але в такій компанії з Ювентусом і Барселоною дуже складно грати. Наше завдання — грати навесні в єврокубках".

Довідка: Ференцварош - Динамо 2:2

Голи: Нгуен, 59, Болі, 90 - Циганков, 28 (з пенальті), Де Піна, 41

Ференцварош: Дібус, Ловренчіч (Ботка, 86), Блажіч, Ковачевич (Двалі, 86), Хайстер, Сомаліа, Шигер (Мак, 73), Харатін (Лайдуні, 65), Зубков, Ісаел (Болі, 73), Нгуен.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв, Сидорчук, Циганков (Родрігес, 90 + 3), Шапаренко (Белуце, 89), Буяльський (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга (Вербич, 89).

Попереджені: Сомаліа, Хайстер, Харатін, Лайдуні, Нгуен - Сидорчук, Буяльський

Вилучений: Сидорчук, 86