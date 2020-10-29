Луческу прокомментировал матч Динамо-Ференцварош

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов с венгерским ФК "Ференцварошем", который тренирует украинец Сергей Ребров.

Источник: телеканал Футбол 1

Прямая речь: "Мы сыграли очень хороший первый тайм. Во втором тайме не реализовали несколько подходов к воротам. Были хорошие выходы 3 в 2, 4 в 3, но мы, к сожалению, принимали неправильные решения.

За счет индивидуальных качеств пытались обыгрывать в то время, как нужно было отдать пас. К сожалению, эти шансы не были реализованы. Мы не забили третий гол.

Мы доминировали, но получили первый гол. После этого соперник почувствовал кураж и начал больше атаковать. Мне показалось, что был фол в атаке, когда Ференцварош забивал второй гол.

Жаль потерянных очков. Мы играли лучше и заслужили победу. Из-за ошибок в обороне и атаке, о которых я говорил ранее, мы не смогли выиграть этот матч. Взяли очко. Есть домашняя игра. Двигаемся дальше.

Мы не собираемся сдаваться, но в такой компании с Ювентусом и Барселоной очень сложно играть. Наша задача - играть весной в еврокубках".

Справка: Ференцварош - Динамо 2:2

Голы: Нгуен, 59, Боли, 90 - Цыганков, 28 (с пенальти), Де Пена, 41

Ференцварош: Дибус, Ловренчич (Ботка, 86), Блажич, Ковачевич (Двали, 86), Хайстер, Сомалиа, Шигер (Мак, 73), Харатин (Лайдуни, 65), Зубков, Исаэл (Боли, 73), Нгуэн.

Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Цыганков (Родригес, 90+3), Шапаренко (Бэлуцэ, 89), Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга (Вербич, 89).

Предупреждены: Сомалиа, Хайстер, Харатин, Лайдуни, Нгуен — Сидорчук, Буяльский

Удален: Сидорчук, 86