Луческу прокомментировал матч Динамо-Ференцварош
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов с венгерским ФК "Ференцварошем", который тренирует украинец Сергей Ребров.
Источник: телеканал Футбол 1
Прямая речь: "Мы сыграли очень хороший первый тайм. Во втором тайме не реализовали несколько подходов к воротам. Были хорошие выходы 3 в 2, 4 в 3, но мы, к сожалению, принимали неправильные решения.
За счет индивидуальных качеств пытались обыгрывать в то время, как нужно было отдать пас. К сожалению, эти шансы не были реализованы. Мы не забили третий гол.
Мы доминировали, но получили первый гол. После этого соперник почувствовал кураж и начал больше атаковать. Мне показалось, что был фол в атаке, когда Ференцварош забивал второй гол.
Жаль потерянных очков. Мы играли лучше и заслужили победу. Из-за ошибок в обороне и атаке, о которых я говорил ранее, мы не смогли выиграть этот матч. Взяли очко. Есть домашняя игра. Двигаемся дальше.
Мы не собираемся сдаваться, но в такой компании с Ювентусом и Барселоной очень сложно играть. Наша задача - играть весной в еврокубках".
Справка: Ференцварош - Динамо 2:2
Голы: Нгуен, 59, Боли, 90 - Цыганков, 28 (с пенальти), Де Пена, 41
Ференцварош: Дибус, Ловренчич (Ботка, 86), Блажич, Ковачевич (Двали, 86), Хайстер, Сомалиа, Шигер (Мак, 73), Харатин (Лайдуни, 65), Зубков, Исаэл (Боли, 73), Нгуэн.
Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Цыганков (Родригес, 90+3), Шапаренко (Бэлуцэ, 89), Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга (Вербич, 89).
Предупреждены: Сомалиа, Хайстер, Харатин, Лайдуни, Нгуен — Сидорчук, Буяльский
Удален: Сидорчук, 86