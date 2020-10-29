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Минулої доби 7 342 жителям України підтвердили COVID

Четвер, 29 жовтня 2020, 07:50
Минулої доби 7 342 жителям України підтвердили COVID
УП

28 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 7 342 осіб, 113 хворих померли, 2 990 пацієнтів одужали, 976 осіб госпіталізували.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Напередодні кількість нових випадків і смертей від COVID була вищою (7 474 і 165 відповідно). Тепер третьою за добовим приростом хворих стала Хмельницька область.

Київ - 577 нових випадків, 5 летальних. До того ж Київська область - 315 нових випадків, 10 летальних. 

Харківська область - 575 людей захворіли й 1 хворий помер.

Хмельницька область - 478 нових випадків, 3 летальних.

Одеська область - 416 нових випадків, 6 летальних.

Львівська область - 405 нових випадків, 16 летальних.

 
covid19.rnbo.gov.ua

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу коронавірусну хворобу підтвердили у 287 дітей і 363 медпрацівників, за весь час пандемії - у 21 430 дітей та 22 650 медпрацівників.

За весь час пандемії виявили коронавірус у 370 417 жителів України, померли від ускладнень 6 868 осіб, одужали 151 632 особи. 

Зараз коронавірусну хворобу мають 211 917 жителів України. 

За добу 28 жовтня було зроблено 78 684 тестування, із них методом ПЛР - 47 162, методом ІФА - 31 522 дослідження.

Нагадаємо: 28 жовтня у світі вперше від початку пандемії за добу діагностували понад півмільйона заражень COVID-19. Україна - на 17-му місці у світі за кількістю виявлених за добу випадків коронавірусної хвороби і на 22 місці у світі за загальною кількістю випадків, виявлених за час пандемії.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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