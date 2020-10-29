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За прошедшие сутки 7 342 жителям Украины подтвердили COVID

Четверг, 29 октября 2020, 07:50
За прошедшие сутки 7 342 жителям Украины подтвердили COVID
УП

28 октября в Украине диагностировали COVID-19 у 7 342 человек, 113 больных умерли, 2 990 пациентов выздоровели, 976 человек госпитализированы.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Накануне количество новых случаев и смертей от COVID было выше (7 474 и 165 соответственно). Теперь третьей по суточному приросту больных стала Хмельницкая область.

Киев - 577 новых случаев, 5 летальных. К тому же Киевская область - 315 новых случаев, 10 летальных.

Харьковская область - 575 человек заболели и 1 больной умер.

Хмельницкая область - 478 новых случаев, 3 летальных.

Одесская область - 416 новых случаев, 6 летальных.

Львовская область - 405 новых случаев, 16 летальных.

 
covid19.rnbo.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 287 детей и 363 медработников, за все время пандемии - у 21 430 детей и 22 650 медработников.

За все время пандемии обнаружили коронавирус у 370 417 жителей Украины, умерли от осложнений 6 868 человек, выздоровели 151 632 человека.

Сейчас коронавирусную болезнь имеют 211 917 жителей Украины.

За сутки 28 октября было сделано 78 684 тестирования, из них методом ПЦР - 47 162, методом ИФА - 31 522 исследования.

Напомним: 28 октября в мире впервые с начала пандемии за сутки диагностировали более полумиллиона заражений COVID-19. Украина - на 17-м месте в мире по количеству выявленных за сутки случаев коронавирусной болезни и на 22 месте в мире по общему количеству случаев, выявленных за время пандемии.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире: динамика пандемии в инфографике УП

УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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