У Києві за добу 577 хворих на COVID, з них 21 медик
За добу 28 жовтня коронавірус діагностували у 577 мешканців столиці, 5 хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 577 людей. 5 хворих померли. Ситуація з розповсюдженням вірусу – тривожна. Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе".
Деталі: Серед нових хворих 314 жінок віком від 18 до 84 років, 225 чоловіків віком від 19 до 86 років, 19 дівчаток від 1 до 17 років та 19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик.
63 людей госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (129), в Дніпровському (104)
та в Дарницькому (75) районах.
Станом на 29 жовтня, у столиці вже 36 027 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 726 киян. Подолали хворобу 12 405 мешканців Києва, з них 259 за минулу добу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- 28 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 7 342 осіб, 113 хворих померли, 2 990 пацієнтів одужали, 976 осіб госпіталізували.