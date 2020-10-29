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У Києві за добу 577 хворих на COVID, з них 21 медик

Четвер, 29 жовтня 2020, 10:05
Фото КМДА

За добу 28 жовтня коронавірус діагностували у 577 мешканців столиці, 5 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 577 людей. 5 хворих померли. Ситуація з розповсюдженням вірусу – тривожна. Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе".

Деталі: Серед нових хворих 314 жінок віком від 18 до 84 років, 225 чоловіків віком від 19 до 86 років, 19 дівчаток від 1 до 17 років та 19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик.

63 людей госпіталізували. 

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (129), в Дніпровському (104)

та в Дарницькому (75) районах.
 
Станом на 29 жовтня, у столиці вже 36 027 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 726 киян. Подолали хворобу 12 405 мешканців Києва, з них 259 за минулу добу.

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Передісторія: 

  • 28 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 7 342 осіб, 113 хворих померли, 2 990 пацієнтів одужали, 976 осіб госпіталізували.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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