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В Киеве за сутки 577 больных COVID, из них 21 медик

Четверг, 29 октября 2020, 09:05
В Киеве за сутки 577 больных COVID, из них 21 медик
Фото КГГА

За сутки 28 октября коронавирус диагностировали у 577 жителей столицы, 5 заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 577 человек. 5 заболевших скончались. Ситуация с распространением вируса – тревожная. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя".

Детали: Среди новых больных 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 19 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

63 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (129), в Днепровском (104) и в Дарницком (75) районах.

По состоянию на 29 октября, в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 726 киевлян. Преодолели болезнь 12405 жителей Киева, из них 259 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • 28 октября в Украине диагностировали COVID-19 у 7 342 человек, 113 больных умерли, 2 990 пациентов выздоровели, 976 человек госпитализированы.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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