Помер ще один постраждалий під час вибуху на газовій станції

Один з постраждалих в результаті вибуху і пожежі на газопереробній станції в Харківській області помер у лікарні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Харківської міськради і інформацію лікарів

Дослівно: "Один потерпілий помер. Це чоловік (61 рік), він отримав до 80% опіків тіла. Крім того, у нього були інші травми, в тому числі і переломи".

Деталі: Зараз в лікарні швидкої та невідкладної допомоги залишаються ще 8 постраждалих, в тому числі двоє в реанімації і четверо в опіковому відділенні. Стан цих шістьох пацієнтів лікарі оцінюють, як стабільно важкий.

Загальна кількість померлих в результаті вибуху зросла до 3 осіб.