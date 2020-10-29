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Помер ще один постраждалий під час вибуху на газовій станції

Четвер, 29 жовтня 2020, 10:46
Помер ще один постраждалий під час вибуху на газовій станції

Один з постраждалих в результаті вибуху і пожежі на газопереробній станції в Харківській області помер у лікарні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Харківської міськради і інформацію лікарів

Дослівно: "Один потерпілий помер. Це чоловік (61 рік), він отримав до 80% опіків тіла. Крім того, у нього були інші травми, в тому числі і переломи".

Деталі: Зараз в лікарні швидкої та невідкладної допомоги залишаються ще 8 постраждалих, в тому числі двоє в реанімації і четверо в опіковому відділенні. Стан цих шістьох пацієнтів лікарі оцінюють, як стабільно важкий.

Загальна кількість померлих в результаті вибуху зросла до 3 осіб.

Що було раніше: 28 жовтня у Дергачівському районі Харківської області стався вибух газу на території газопереробної станції.

Внаслідок вибуху 2 людини загинули на місці, 9 постраждалих госпіталізували.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) ККУ.

Теми: вибухХарківська область
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