Умер еще один пострадавший при взрыве на газовой станции

Один из пострадавших в результате взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции в Харьковской области умер в больнице.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета и информацию врачей

Дословно: "Один пострадавший умер. Это мужчина (61 год), он получил до 80% ожогов тела. Кроме того, у него были другие травмы, в том числе и переломы".

Детали: Сейчас в больнице скорой и неотложной помощи остаются еще 8 пострадавших, в том числе двое в реанимации и четверо в ожоговом отделении. Состояние этих шестерых пациентов врачи оценивают, как стабильно тяжелое.

Общее количество умерших в результате взрыва увеличилось до 3 человек.

Что было раньше: 28 октября во Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв газа на территории газоперерабатывающей станции.

В результате взрыва 2 человека погибли на месте, 9 пострадавших госпитализировали.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) УК.