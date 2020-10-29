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Умер еще один пострадавший при взрыве на газовой станции

Четверг, 29 октября 2020, 11:46

Один из пострадавших в результате взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции в Харьковской области умер в больнице.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета и информацию врачей

Дословно: "Один пострадавший умер. Это мужчина (61 год), он получил до 80% ожогов тела. Кроме того, у него были другие травмы, в том числе и переломы".

Детали: Сейчас в больнице скорой и неотложной помощи остаются еще 8 пострадавших, в том числе двое в реанимации и четверо в ожоговом отделении. Состояние этих шестерых пациентов врачи оценивают, как стабильно тяжелое.

Общее количество умерших в результате взрыва увеличилось до 3 человек.

Темы: взрывХарьковская область


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