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Клімкін вважає, що ЄС не стане одразу призупиняти безвіз

Четвер, 29 жовтня 2020, 16:51

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що після рішення Конституційного суду щодо антикорупційної інфраструктури Євросоюз одразу не буде призупиняти безвізовий режим. 

Про це він сказав у коментарі УНІАН, повідомляє "Європейська правда". 

За його словами, "ніхто одразу не буде призупиняти безвізовий режим, оскільки це означає карати усіх українців, а наші партнери розуміють природу цих рішень та їх мотиви". У міжнародних партнерів України є свої важелі і вони їх будуть активно застосовувати, вважає ексглава МЗС.

"Вони стосуються не тільки фінансування. Для нас, для країни, яка знаходиться у стані війни з Росією, підтримка наших друзів є критично важливою. Ми не можемо ризикувати втратити її частину, не говорячи про підтримку як таку. 

Думаю, що Євросоюз буде діяти дуже послідовно і жорстко, але одночасно обережно і стратегічно. Він буде вимагати стратегію", - наголосив ексміністр. 

За його словами, партнери України чекатимуть від Києва стратегії з подолання наслідків рішень Конституційного суду, які спрямовані проти антикорупційної інфраструктури України. 

"Наші партнери будуть дивитись, чи є у нас стратегія, якій можна буде політично довіряти і яка після цього рішення буде юридично досконалою, і чи здатні ми виконати цю стратегію, і чи є на це політична воля. Якщо це буде, то тоді питання призупинення безвізу не постане. Якщо вони цю стратегію протягом якогось часу не побачать і не будуть бачити бажання розробити та реалізувати цю стратегію, тоді ЄС може вдатись до останнього "китайського" чи євросоюзівського попередження і до таких заходів, які еквівалентні застосуванню своєрідної "ядерної зброї" (призупинення безвізу – Ред.)", - переконаний він. 

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

У Європейському Союзі стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і вважають, що це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняє, що уряд врятує безвіз та євроінтеграцію, попри рішення КСУ.

Теми: КлімкінбезвізРосіяЄС


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