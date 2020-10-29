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Клімкін вважає, що ЄС не стане одразу призупиняти безвіз

Четвер, 29 жовтня 2020, 15:51
Клімкін вважає, що ЄС не стане одразу призупиняти безвіз

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що після рішення Конституційного суду щодо антикорупційної інфраструктури Євросоюз одразу не буде призупиняти безвізовий режим. 

Про це він сказав у коментарі УНІАН, повідомляє "Європейська правда". 

За його словами, "ніхто одразу не буде призупиняти безвізовий режим, оскільки це означає карати усіх українців, а наші партнери розуміють природу цих рішень та їх мотиви". У міжнародних партнерів України є свої важелі і вони їх будуть активно застосовувати, вважає ексглава МЗС.

"Вони стосуються не тільки фінансування. Для нас, для країни, яка знаходиться у стані війни з Росією, підтримка наших друзів є критично важливою. Ми не можемо ризикувати втратити її частину, не говорячи про підтримку як таку. 

Думаю, що Євросоюз буде діяти дуже послідовно і жорстко, але одночасно обережно і стратегічно. Він буде вимагати стратегію", - наголосив ексміністр. 

За його словами, партнери України чекатимуть від Києва стратегії з подолання наслідків рішень Конституційного суду, які спрямовані проти антикорупційної інфраструктури України. 

"Наші партнери будуть дивитись, чи є у нас стратегія, якій можна буде політично довіряти і яка після цього рішення буде юридично досконалою, і чи здатні ми виконати цю стратегію, і чи є на це політична воля. Якщо це буде, то тоді питання призупинення безвізу не постане. Якщо вони цю стратегію протягом якогось часу не побачать і не будуть бачити бажання розробити та реалізувати цю стратегію, тоді ЄС може вдатись до останнього "китайського" чи євросоюзівського попередження і до таких заходів, які еквівалентні застосуванню своєрідної "ядерної зброї" (призупинення безвізу – Ред.)", - переконаний він. 

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

У Європейському Союзі стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і вважають, що це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняє, що уряд врятує безвіз та євроінтеграцію, попри рішення КСУ.

"Українська правда" в Threads

Теми: КлімкінбезвізРосіяЄС
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