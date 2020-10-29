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Климкин считает, что ЕС не станет сразу приостанавливать безвиз

Четверг, 29 октября 2020, 16:51

ывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что после решения Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре Евросоюз не будет сразу же приостанавливать безвизовый режим.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, сообщает "Европейская правда".

По его словам, "никто не будет сразу приостанавливать безвизовый режим, поскольку это означает наказывать всех украинцев, а наши партнеры понимают природу этих решений и их мотивы". У международных партнеров Украины есть свои рычаги, и они их будут активно применять, считает экс-глава МИД.

Думаю, что Евросоюз будет действовать очень последовательно и жестко, но одновременно осторожно и стратегически. Он будет требовать стратегии", - подчеркнул экс-министр.

По его словам, партнеры Украины ждут от Киева стратегии по преодолению последствий решений Конституционного суда, направленных против антикоррупционной инфраструктуры Украины.

"Наши партнеры будут смотреть, есть ли у нас стратегия, которой можно будет политически доверять и которая после этого решения будет юридически совершенной, и способны ли мы выполнить эту стратегию, и есть ли на это политическая воля. Если это произойдет, то тогда вопрос приостановления безвиза стоять не будет. Если они эту стратегию в течение какого-то времени не увидят и не будут видеть желание разработать и реализовать эту стратегию, тогда ЕС может прибегнуть к последнему "китайскому" или евросоюзовскому предупреждению и к таким мерам, которые эквивалентны применению своеобразного "ядерного оружия" приостановление безвиза. - Ред.) ", - убежден он.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и считают, что это может стать основанием для временного приостановления Безвизовые.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяет, что правительство спасет безвиз и евроинтеграцию, несмотря на решение КСУ.

Темы: КлимкинбезвизРосcияЕС


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