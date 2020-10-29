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Климкин считает, что ЕС не станет сразу приостанавливать безвиз

Четверг, 29 октября 2020, 15:51
Климкин считает, что ЕС не станет сразу приостанавливать безвиз

ывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что после решения Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре Евросоюз не будет сразу же приостанавливать безвизовый режим.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, сообщает "Европейская правда".

По его словам, "никто не будет сразу приостанавливать безвизовый режим, поскольку это означает наказывать всех украинцев, а наши партнеры понимают природу этих решений и их мотивы". У международных партнеров Украины есть свои рычаги, и они их будут активно применять, считает экс-глава МИД.

Думаю, что Евросоюз будет действовать очень последовательно и жестко, но одновременно осторожно и стратегически. Он будет требовать стратегии", - подчеркнул экс-министр.

По его словам, партнеры Украины ждут от Киева стратегии по преодолению последствий решений Конституционного суда, направленных против антикоррупционной инфраструктуры Украины.

"Наши партнеры будут смотреть, есть ли у нас стратегия, которой можно будет политически доверять и которая после этого решения будет юридически совершенной, и способны ли мы выполнить эту стратегию, и есть ли на это политическая воля. Если это произойдет, то тогда вопрос приостановления безвиза стоять не будет. Если они эту стратегию в течение какого-то времени не увидят и не будут видеть желание разработать и реализовать эту стратегию, тогда ЕС может прибегнуть к последнему "китайскому" или евросоюзовскому предупреждению и к таким мерам, которые эквивалентны применению своеобразного "ядерного оружия" приостановление безвиза. - Ред.) ", - убежден он.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и считают, что это может стать основанием для временного приостановления Безвизовые.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяет, что правительство спасет безвиз и евроинтеграцию, несмотря на решение КСУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинбезвизРосcияЕС
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