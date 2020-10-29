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В порту Одеси знайшли пів центнера кокаїну

Четвер, 29 жовтня 2020, 17:29

Партію наркотиків виявили у морському порту Одеси "Південний", вартість на чорному ринку становить більш як 10 мільйонів доларів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Кокаїн доправили на теплоході з вантажем бананів, який прибув в Україну з Еквадору. 45 брикетів з наркотиком були заховані у конструктивних порожнинах – вентиляційних люках одного з контейнерів.

Усі брикети мали своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату, зазначають прикордонники.

 

Загальна вага виявленого наркотику склала 50,8 кг.

На запитання УП стосовно підозрюваних у пресслужбі ДПСУ уточнили, що в рамках слідчих дій наразі встановлюють коло всіх осіб, які причетні до переміщення наркотиків.

Нагадаємо: Нещодавно прикордонники спільно з СБУ в Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну.

Українська правда
Теми: наркотикиОдесаПрикордонна служба


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