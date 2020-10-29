В порту Одессы нашли пол центнера кокаина

Партию наркотиков обнаружили в морском порту Одессы "Южный", стоимость на черном рынке составляет более 10 миллионов долларов.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Кокаин доставили на теплоходе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора. 45 брикетов с наркотиком были спрятаны в конструктивных полостях - вентиляционных люках одного из контейнеров.

Все брикеты имели свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату, отмечают пограничники.

Общий вес обнаруженного наркотика составил 50,8 кг.

На вопрос УП относительно подозреваемых в пресс-службе ГПСУ уточнили, что в рамках следственных действий сейчас устанавливают круг всех лиц, причастных к перемещению наркотиков.

Напомним: Недавно пограничники совместно с СБУ в Одессе задержали четырех граждан Израиля с более 120 кг кокаина.