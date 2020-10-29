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Зеленський пообіцяв не допустити демонтажу системи електронного декларування

Четвер, 29 жовтня 2020, 18:09

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування в Україні працюватиме, а її демонтаж ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні партнерами в ЄС. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент сказав на терміновому засіданні РНБО, скликаному у четвер. 

Зеленський заявив, що слід терміново відреагувати на ту ситуацію, яка склалась після рішення Конституційного суду.

"Справа не тільки в цьому рішенні, а в цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національної безпеки та оборони нашої держави", - сказав президент, чию заяву оприлюднив 24 канал.

"Демонтаж контрольних функцій НАЗК та кримінальної відповідальності за свідоме порушення вимог законодавства про декларування ніколи не буде сприйняте нашим суспільством, а також нашими партнерами в Євросоюзі. Ми з вами вже отримуємо чіткі сигнали", - додав Зеленський. 

Він пообіцяв, що система електронного декларування в Україні працюватиме. 

"Одразу скажу про головне, щоб ні в кого не було навіть найменшого сумніву: система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроєкти для її поновлення мають бути підготовлені і направлені до ВР як невідкладні", - зазначив глава держави.

Зеленський також звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати обставини, які призвели до прийняття Конституційним судом  рішення про неконституційність низки положень антикорупційного законодавства.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі стурбовані останнім рішенням Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Посли G7 теж стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи в Україні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Теми: ЗеленськийКС


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