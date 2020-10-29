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Зеленский пообещал не допустить демонтажа системы электронного декларирования

Четверг, 29 октября 2020, 18:09

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работать, а ее демонтаж никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни партнерами в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент сказал на срочном заседании СНБО, созванном в четверг.

Зеленский заявил, что следует срочно отреагировать на ситуацию, которая сложилась после решения Конституционного суда.

"Дело не только в этом решении, а в целенаправленных действиях определенных лиц, направленных на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороны нашего государства", - сказал президент, чье заявление обнародовал 24 канал.

"Демонтаж контрольных функций НАПК и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства о декларировании никогда не будет воспринят обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе. Мы с вами уже получаем четкие сигналы", - добавил Зеленский.

Он пообещал, что система электронного декларирования в Украине будет работать.

"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения: система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в ВР как неотложные", - отметил глава государства.

Зеленский также обратился к правоохранителям с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятию Конституционным судом решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства.

Как сообщалось, в Европейском Союзе обеспокоены последним решением Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов и считают, что это может стать основанием для временного приостановления безвизового режима.

Послы G7 тоже встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы в Украине.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Темы: ЗеленскийКС


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