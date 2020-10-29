Євросоюз: рішенням КСУ Україна поставила під сумнів свої міжнародні зобов'язання

У Євросоюзі закликали українську владу якомога швидше привести у відповідність до Конституції роботу антикорупційної системи, заявивши, що рішення Конституційного суду поставило під сумнів міжнародні зобов’язання України.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявили у представництві ЄС в Україні.

Європейські дипломати "з великою стурбованістю" відзначили вплив останнього рішення Конституційного суду України на елементи антикорупційного законодавства та нагадали, що масивна і безпрецедентна допомога ЄС, в тому числі фінансова, пов'язана з антикорупційною архітектурою, яка працює незалежно, ефективно та вільно від політичного чи іншого тиску.

"Це рішення ставить під сумнів ряд міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС", - заявили у представництві.

У дипмісії наголосили, що ЄС вважає інститути по боротьбі з корупцією, створені на прохання українського народу, наріжним каменем трансформації України, тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.

"Ми закликаємо українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України", - заявили у представництві Європейського Союзу.

ЄС готовий надати допомогу щодо повернення необхідної правової визначеності, спрямованої на забезпечення ефективної системи запобігання корупції в Україні.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі стурбовані останнім рішенням Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Посли G7 теж стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи в Україні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування в Україні працюватиме, а її демонтаж ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні партнерами в ЄС.