Шмигаль обіцяє, що вже в п'ятницю реєстр декларацій стане доступним

Прем’єр міністр Денис Шмигаль запевнив, що вже у п’ятницю реєстр електронних декларацій запрацює як і раніше.

Джерело: Шмигаль під час засідання РНБО, повідомлення ОПУ

Пряма мова Шмигаля: "Конституційний суд визнав частину положень законодавства про Національне агентство з питань запобігання корупції.

Електронне декларування – це шлях до прозорості, доброчесності чиновників і сьогодні він поставлений під загрозу і Кабінет міністрів за ініціативи президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій.

Вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників і політиків, в тому числі тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу".

Деталі: Засідання Кабміну і голосування за постанову відбулося під час засідання РНБО.

Згідно із повідомленням на сайті президента Кабмін ухвалив розпорядження "Деякі питання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції".

Згідно з документом, з метою забезпечення належної реалізації закону "Про запобігання корупції" НАЗК має забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму офіційному веб-сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій посадовців.

Також НАЗК має забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Також вказується, що державні органи, органи місцевого самоврядування мають забезпечити доступ Нацагентства до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателями яких вони є.

Також вони мають надавати інформацію, серед іншого з обмеженим доступом, за письмовими запитами НАЗК.

Що було раніше: Стало відомо, що уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.