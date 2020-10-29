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Шмыгаль обещает, что уже в пятницу реестр деклараций станет доступным

Четверг, 29 октября 2020, 19:45
Шмыгаль обещает, что уже в пятницу реестр деклараций станет доступным

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что уже в пятницу реестр электронных деклараций заработает как и раньше.

Источник: Шмыгаль во время заседания СНБО, сообщение ОПУ

Прямая речь Шмыгаля: "Конституционный суд признал часть положений законодательства о Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Электронное декларирование - это путь к прозрачности, добропорядочности чиновников и сегодня он поставлен под угрозу и Кабинет министров по инициативе президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций.

Уже завтра каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков, в том числе политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу".

Детали: Заседание Кабмина и голосование за постановление произошло во время заседания СНБО.

Согласно сообщению на сайте президента, Кабмин принял распоряжение "Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Согласно документу, с целью обеспечения надлежащей реализации закона "О предупреждении коррупции" НАПК должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций чиновников.

Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Также указывается, что государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить доступ Нацагентству к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются.

Также они должны предоставлять информацию, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК.

Что было раньше: Стало известно, что правительство приняло распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников.

Украинская правда

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Темы: Шмыгальдекларации
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