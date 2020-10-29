Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шмыгаль обещает, что уже в пятницу реестр деклараций станет доступным

Четверг, 29 октября 2020, 20:45

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что уже в пятницу реестр электронных деклараций заработает как и раньше.

Источник: Шмыгаль во время заседания СНБО, сообщение ОПУ

Прямая речь Шмыгаля: "Конституционный суд признал часть положений законодательства о Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Электронное декларирование - это путь к прозрачности, добропорядочности чиновников и сегодня он поставлен под угрозу и Кабинет министров по инициативе президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций.

Уже завтра каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков, в том числе политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу".

Детали: Заседание Кабмина и голосование за постановление произошло во время заседания СНБО.

Согласно сообщению на сайте президента, Кабмин принял распоряжение "Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Согласно документу, с целью обеспечения надлежащей реализации закона "О предупреждении коррупции" НАПК должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций чиновников.

Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Также указывается, что государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить доступ Нацагентству к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются.

Также они должны предоставлять информацию, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК.

Что было раньше: Стало известно, что правительство приняло распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников.

Украинская правда
Темы: Шмыгальдекларации


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоКабмин обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников

Беларусь официально запретила въезд из Украины и еще трех стран

Зеленский пообещал не допустить демонтажа системы электронного декларирования

Кабмин разрешил штрафовать водителей "евроблях" на месте остановки – нардеп

Вице-премьер по евроинтеграции об угрозе решения КС: "Безвизу с ЕС быть!"

видеоЛукашенко сменил главу МВД

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль: Мы не видим возможности для тотального карантина
Шмыгаль увеличил срок создания фондового рынка: теперь говорит про 3 года
Зеленский просит Шмыгаля разобраться с ТЭС Ахметова, которую ранее премьер возглавлял
Последние новости
21:06
Посольство Британии: нападки на антикоррупционные органы вредят репутации Украины
20:45
Шмыгаль обещает, что уже в пятницу реестр деклараций станет доступным
20:45
6 украинских дорог передадут "в частные руки" - Криклий
20:37
Данилов назвал КС "ледоколом" достижений Украины на пути к евроинтерграции
20:14
Владелец серверов для реестра деклараций требует их выключить и подчистить
20:10
Председатель Государственной судебной администрации уволен
19:40
видеоЗеленский: Мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра
19:39
обновленоКабмин обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников
19:25
Закрытие межбанка: гривня ослабла
19:08
Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства
Все новости...