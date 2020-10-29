Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посольство Британії: напади на антикорупційні органи шкодять міжнародній репутації України

Четвер, 29 жовтня 2020, 21:06

Посольство Британії в Україні стурбоване останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів і стверджує, що вони загрожують міжнародній репутації нашої держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на розміщену у Twitter заяву британського посольства.

Зокрема у диппредставництві наголосили, що поділяють стурбованість українців через нещодавні наполегливі й політично-вмотивовані напади на незалежні антикорупційні інституції України, створення яких "Британія з гордістю підтримувала".

"Ці напади можуть зашкодити міжнародній репутації України і підірвати зусилля України щодо процвітання свого народу" - йдеться у заяві.

При цьому у посольстві привітали намір української влади відновити повноцінну й незалежну роботу антикорупційних установ, однак зазначили, що хотіли б дізнатися більше про ці плани.

Як повідомлялося, у Євросоюзі закликали українську владу якомога швидше привести у відповідність до Конституції роботу антикорупційної системи, заявивши, що рішення Конституційного суду поставило під сумнів міжнародні зобов’язання України.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування в Україні працюватиме, а її демонтаж ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні партнерами в ЄС. 

Читайте також Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 жовтня: реакція на рішення КСУ, попередження Шкарлету від ЄС

Шмигаль обіцяє, що вже в п'ятницю реєстр декларацій стане доступним

відеоЗеленський: Ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра

оновленоКабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників

Білорусь офіційно заборонила в’їзд з України і ще трьох країн

Зеленський пообіцяв не допустити демонтажу системи електронного декларування

Усі новини...
Останні новини
22:26
фото, відео"Схеми" показали елітне родинне майно глави внутрішньої безпеки СБУ
22:13
Новини економіки: штрафування "євроблях", фінансування серіалів з COVID-фонду
21:52
"Зоря" знову програла свій матч у Лізі Європи
21:38
Новини 29 жовтня: реакція на рішення КСУ, попередження Шкарлету від ЄС
21:20
Курс гривні до долара знизився до мінімуму за 33 місяці
21:06
Посольство Британії: напади на антикорупційні органи шкодять міжнародній репутації України
20:45
Шмигаль обіцяє, що вже в п'ятницю реєстр декларацій стане доступним
20:45
6 українських доріг передадуть "у приватні руки" - Криклій
20:37
Данілов назвав КС "криголамом" досягнень України на шляху до євроінтерграції
20:14
Власник серверів для реєстру декларацій вимагає їх виключити і підчистити
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!