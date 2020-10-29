Посольство Британії: напади на антикорупційні органи шкодять міжнародній репутації України

Посольство Британії в Україні стурбоване останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів і стверджує, що вони загрожують міжнародній репутації нашої держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на розміщену у Twitter заяву британського посольства.

Зокрема у диппредставництві наголосили, що поділяють стурбованість українців через нещодавні наполегливі й політично-вмотивовані напади на незалежні антикорупційні інституції України, створення яких "Британія з гордістю підтримувала".

"Ці напади можуть зашкодити міжнародній репутації України і підірвати зусилля України щодо процвітання свого народу" - йдеться у заяві.

При цьому у посольстві привітали намір української влади відновити повноцінну й незалежну роботу антикорупційних установ, однак зазначили, що хотіли б дізнатися більше про ці плани.

Як повідомлялося, у Євросоюзі закликали українську владу якомога швидше привести у відповідність до Конституції роботу антикорупційної системи, заявивши, що рішення Конституційного суду поставило під сумнів міжнародні зобов’язання України.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування в Україні працюватиме, а її демонтаж ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні партнерами в ЄС.

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