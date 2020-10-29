Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посольство Британии: нападки на антикоррупционные органы вредят репутации Украины

Четверг, 29 октября 2020, 21:06

Посольство Британии в Украине обеспокоено последними решениями Конституционного суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов и утверждает, что они угрожают международной репутации нашего государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на размещенное в Twitter заявление британского посольства.

В частности в диппредставительстве отметили, что разделяют обеспокоенность украинцев из-за недавних настойчивых и политически мотивированных нападений на независимые антикоррупционные институты Украины, создание которых "Британия с гордостью поддерживала".

"Эти нападения могут повредить международной репутации Украины и подорвать усилия Украины по процветанию своего народа" - говорится в заявлении.

При этом в посольстве приветствовали намерение украинских властей возобновить полноценную и независимую работу антикоррупционных учреждений, однако отметили, что хотели бы узнать больше об этих планах.

Как сообщалось, в Евросоюзе призвали украинские власти как можно скорее привести в соответствие с Конституцией работу антикоррупционной системы, заявив, что решение Конституционного суда поставило под сомнение международные обязательства Украины.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Президент Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работать, а ее демонтаж никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни партнерами в ЕС.

Читайте также Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим.



powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоКабмин обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников

Беларусь официально запретила въезд из Украины и еще трех стран

Зеленский пообещал не допустить демонтажа системы электронного декларирования

Кабмин разрешил штрафовать водителей "евроблях" на месте остановки – нардеп

Вице-премьер по евроинтеграции об угрозе решения КС: "Безвизу с ЕС быть!"

видеоЛукашенко сменил главу МВД

Все новости...
Последние новости
21:06
Посольство Британии: нападки на антикоррупционные органы вредят репутации Украины
20:45
Шмыгаль обещает, что уже в пятницу реестр деклараций станет доступным
20:45
6 украинских дорог передадут "в частные руки" - Криклий
20:37
Данилов назвал КС "ледоколом" достижений Украины на пути к евроинтерграции
20:14
Владелец серверов для реестра деклараций требует их выключить и подчистить
20:10
Председатель Государственной судебной администрации уволен
19:40
видеоЗеленский: Мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра
19:39
обновленоКабмин обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников
19:25
Закрытие межбанка: гривня ослабла
19:08
Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!