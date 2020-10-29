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Посольство Британии: нападки на антикоррупционные органы вредят репутации Украины

Четверг, 29 октября 2020, 20:06

Посольство Британии в Украине обеспокоено последними решениями Конституционного суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов и утверждает, что они угрожают международной репутации нашего государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на размещенное в Twitter заявление британского посольства.

В частности в диппредставительстве отметили, что разделяют обеспокоенность украинцев из-за недавних настойчивых и политически мотивированных нападений на независимые антикоррупционные институты Украины, создание которых "Британия с гордостью поддерживала".

"Эти нападения могут повредить международной репутации Украины и подорвать усилия Украины по процветанию своего народа" - говорится в заявлении.

При этом в посольстве приветствовали намерение украинских властей возобновить полноценную и независимую работу антикоррупционных учреждений, однако отметили, что хотели бы узнать больше об этих планах.

Как сообщалось, в Евросоюзе призвали украинские власти как можно скорее привести в соответствие с Конституцией работу антикоррупционной системы, заявив, что решение Конституционного суда поставило под сомнение международные обязательства Украины.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Президент Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работать, а ее демонтаж никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни партнерами в ЕС.

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