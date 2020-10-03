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Кулеба допускає, що перемовини щодо Донбасу можуть перенести з Мінська

Субота, 3 жовтня 2020, 01:41
Кулеба допускає, що перемовини щодо Донбасу можуть перенести з Мінська

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не виключає, що майданчик для перемовин Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу може змінитись.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю BBC News Україна

Пряма мова: "Ми ніколи не виключали можливість перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильнішими ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятним ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей".

Деталі: Водночас міністр вважає, що наразі це питання є не дуже актуальним, оскільки засідання ТКГ відбуваються у режимі відеоконференцій через пандемію. 

Нагадаємо:

  • Делегація України в Тристоронній контактній групі підтримала позицію Спеціального представника діючого голови ОБСЄ пані Хайді Ґрау, яка вимушено перервала засідання ТКГ 30 вересня.
  • Як стало відомо, представники Росії вели несанкціонований аудіо- та відеозапис роботи ТКГ. Глава російської делегації також зазначив, що хоче без дозволу опублікувати записи переговорів.

Українська правда

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Теми: ТКГКулеба Дмитро
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