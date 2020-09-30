Делегація України в Тристоронній контактній групі підтримала позицію Спеціального представника діючого голови ОБСЄ пані Хайді Ґрау, яка вимушено перервала засідання ТКГ 30 вересня.

Джерело: джерело "Української правди" в ТКГ

Деталі: Як стало відомо, представники Росії вели несанкціонований аудіо та відео запис роботи ТКГ. Глава російської делегації також зазначив, що хоче без дозволу опублікувати записи переговорів.

Ґрау зупинила засідання через порушення російською стороною режиму конфіденційності. Вона запропонувала взяти провести окреме засідання, щоб домовитися щодо кодексу поведінки та інформаційної політики, якої повинні дотримуватися всі учасники.

Україна підтримала цю позицію, наголосивши, що не можна проводити дії, які суперечать домовленостям та міжнародній практиці перемовин, а також подякувала пані Ґрау за її позицію і наполягає на винятковомому мандаті та праві ОБСЄ модерувати переговорний процес.