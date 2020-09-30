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Росія вела несанкціонований запис на ТКГ: ОБСЄ хоче позачергові засідання

Середа, 30 вересня 2020, 21:31

Делегація України в Тристоронній контактній групі підтримала позицію Спеціального представника діючого голови ОБСЄ пані Хайді Ґрау, яка вимушено перервала засідання ТКГ.

Джерело: джерело УП в ТКГ

Деталі: Спецпредставник ОБСЄ була змушена призупинити засідання ТКГ 30 вересня о зв'язку з порушенням російською стороною режиму конфіденційності.

Як стало відомо під час засідання, представники Росії вели несанкціонований аудіо та відео запис роботи ТКГ. Глава російської делегації зазначив, що хоче без дозволу опублікувати записи переговорів.

Представник ОБСЄ запропонувала взяти паузу в роботі і провести окреме засідання, щоб домовитися з приводу кодексу поведінки та інформаційної політики, якої повинні дотримуватися всі учасники.

Україна підтримала цю позицію, підкресливши, що не можна робити речі, які суперечать домовленостям та міжнародній практиці перемовин. Українська сторона подякувала пані Ґрау за її позицію і наполягає на винятковомому мандаті та праві ОБСЄ модерувати переговорний процес.

Українська правда
Теми: ДонбасТКГОБСЄ


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