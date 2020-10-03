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Нагірний Карабах: Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до переговорів

Субота, 3 жовтня 2020, 16:18
Нагірний Карабах: Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до переговорів

Після заяви Вірменії про готовність до мирних переговорів за посередництва ОБСЄ президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Росію, США та Францію (входять до так званої Мінської групи ОБСЄ з врегулювання конфлікту в регіоні) посприяти вирішенню ситуації, що склалася у Нагірному Карабасі.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова Алієва: "Я вважаю, що ці три країни (РФ, США, Франція - УП) повинні продовжити працювати разом над врегулюванням нагірно-карабаського конфлікту, але за умови, що вони залишаться нейтральним".

Деталі: Його заява пролунала наступного дня після повідомлення МЗС Вірменії, яке привітало переговори Мінської групи в телефонному режимі. У Вірменії заявили, що готові до мирних перемовин за посередництва ОБСЄ.

Мінська група закликала лідерів Вірменії та Азербайджану "негайно взяти на себе зобов’язання відновити предметні переговори, добросовісно та без передумов".

Нагадаємо:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликають до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.

Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджанвійна
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