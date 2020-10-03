Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нагірний Карабах: Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до переговорів

Субота, 3 жовтня 2020, 16:18

Після заяви Вірменії про готовність до мирних переговорів за посередництва ОБСЄ президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Росію, США та Францію (входять до так званої Мінської групи ОБСЄ з врегулювання конфлікту в регіоні) посприяти вирішенню ситуації, що склалася у Нагірному Карабасі.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова Алієва: "Я вважаю, що ці три країни (РФ, США, Франція - УП) повинні продовжити працювати разом над врегулюванням нагірно-карабаського конфлікту, але за умови, що вони залишаться нейтральним".

Деталі: Його заява пролунала наступного дня після повідомлення МЗС Вірменії, яке привітало переговори Мінської групи в телефонному режимі. У Вірменії заявили, що готові до мирних перемовин за посередництва ОБСЄ.

Мінська група закликала лідерів Вірменії та Азербайджану "негайно взяти на себе зобов’язання відновити предметні переговори, добросовісно та без передумов".

Нагадаємо:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликають до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.

Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджанвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID-19: Порошенка госпіталізували

оновленоПожежі на Луганщині: знайшли останки ще чотирьох загиблих

Вибори до ВР на 208 окрузі: поліція викрила купівлю голосів

Командування Повітряних сил про заяву Кучера: брехня і маніпуляція

COVID-19: в Україні антирекорди за кількістю нових випадків і смертей

Пандемія: Україна вже 12-та у світі за кількістю нових хворих за добу

Усі новини...
Нагірний Карабах
Структурні причини провалу мирного процесу у Нагірному Карабасі
Мінська група ОБСЄ просить тиші в Карабаху, щоб забрати тіла загиблих
Зеленський розповів про чітку позицію по Карабаху і військовій допомозі
Останні новини
16:49
Заморська територія Франції проведе другий референдум про незалежність
16:30
Lamborghini продала рекордну кількість автомобілів
16:18
Нагірний Карабах: Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до переговорів
15:47
ЦВК не пустила Зеленських і Філімонових на вибори в Одесі
15:33
COVID-19: Порошенка госпіталізували
15:26
Зливи й повені на півночі Італії: 1 загиблий, 11 зниклих безвісти
15:20
Буславець: Дністровська ГАЕС має стати найпотужнішою станцією Європи
15:15
оновленоПожежі на Луганщині: знайшли останки ще чотирьох загиблих
14:49
Глава МЗС Німеччини оцінив шанси санкцій ЄС проти Росії через Навального
14:38
В ОП поки не збираються вводити жорсткий карантин – джерело
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!