Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Азербайджан перейменував взятий під свій контроль Мадагіз в Суговушан

Субота, 3 жовтня 2020, 22:43

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що перейменовує село Агдерінского району Мадагіз в Суговушан.

Джерело: Ільхам Алієв у Twitter

Деталі: 3 жовтня Алієв оголосив про звільнення азербайджанської армією села Мадагіз. Він також привітав командира 1-го армійського корпусу Хікмета Гасанова зі взяттям Мадагіза.

Після цього президент Азербайджану прийняв рішення дати населеному пункту іншу назву.

Пряма мова Алієва: "З третього жовтня 2020 року я відновлюю історичну назву села Мадагіз. Відтепер воно знову буде називатися Суговушан".

Довідка: Мадагіз (Суговушан) - село на Закавказзі, яке раніше знаходилося під контролем невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. У квітні 2016 року під час вірмено-азербайджанських зіткнень село перебувало у районі безпосередніх бойових дій.

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабасі відновились інтенсивні бойові зіткнення. Міністерство оборони Азербайджану заявило, що до ранку 2 жовтня азербайджанські війська змогли встановити контроль над пануючими висотами навколо Мадагіза.

Нагадаємо: Після заяви Вірменії про готовність до мирних переговорів за посередництва ОБСЄ президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Росію, США та Францію (входять до так званої Мінської групи ОБСЄ з врегулювання конфлікту в регіоні) посприяти вирішенню ситуації, що склалася у Нагірному Карабасі.

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахАзербайджанвійнаВірменія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: стало відомо, як лікують Трампа та чому його госпіталізували

До послаблення карантину готова лише одна область

Нагірний Карабах: Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до переговорів

COVID-19: Порошенка госпіталізували

оновленоПожежі на Луганщині: знайшли останки ще чотирьох загиблих

Вибори до ВР на 208 окрузі: поліція викрила купівлю голосів

Усі новини...
Нагірний Карабах
МАУ слідом за SkyUp скасувала рейс в Єреван
Нагірний Карабах: Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до переговорів
Структурні причини провалу мирного процесу у Нагірному Карабасі
Останні новини
22:43
Азербайджан перейменував взятий під свій контроль Мадагіз в Суговушан
22:02
фотоПожежі на Луганщині: рятувальники розповіли, де ситуація найскладніша
21:24
МАУ слідом за SkyUp скасувала рейс в Єреван
20:37
Хворому на Covid-19 Трампу знадобився кисень – The Associated Press
20:18
У 2020 році посіють менше озимих зернових
20:10
У Британії планують розпочати масову вакцинацію від Covid-19
19:37
Коронавірус: стало відомо, як лікують Трампа та чому його госпіталізували
19:15
До послаблення карантину готова лише одна область
18:35
Канада перевірить достовірність експертизи збиття літака МАУ в Ірані
18:15
фотоПід Офіс президента принесли гарбузи для Шкарлета
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!