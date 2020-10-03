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Азербайджан перейменував взятий під свій контроль Мадагіз в Суговушан

Субота, 3 жовтня 2020, 22:43
Азербайджан перейменував взятий під свій контроль Мадагіз в Суговушан

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що перейменовує село Агдерінского району Мадагіз в Суговушан.

Джерело: Ільхам Алієв у Twitter

Деталі: 3 жовтня Алієв оголосив про звільнення азербайджанської армією села Мадагіз. Він також привітав командира 1-го армійського корпусу Хікмета Гасанова зі взяттям Мадагіза.

Після цього президент Азербайджану прийняв рішення дати населеному пункту іншу назву.

Пряма мова Алієва: "З третього жовтня 2020 року я відновлюю історичну назву села Мадагіз. Відтепер воно знову буде називатися Суговушан".

Довідка: Мадагіз (Суговушан) - село на Закавказзі, яке раніше знаходилося під контролем невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. У квітні 2016 року під час вірмено-азербайджанських зіткнень село перебувало у районі безпосередніх бойових дій.

 
Суговушан

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабасі відновились інтенсивні бойові зіткнення. Міністерство оборони Азербайджану заявило, що до ранку 2 жовтня азербайджанські війська змогли встановити контроль над пануючими висотами навколо Мадагіза.

 

Нагадаємо: Після заяви Вірменії про готовність до мирних переговорів за посередництва ОБСЄ президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Росію, США та Францію (входять до так званої Мінської групи ОБСЄ з врегулювання конфлікту в регіоні) посприяти вирішенню ситуації, що склалася у Нагірному Карабасі.

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахАзербайджанвійнаВірменія
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