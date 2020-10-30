Число нових хворих на коронавірус буковинців майже не зменшується
29 жовтня коронавірус підтвердили у 367 мешканців Чернівецької області.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Цього дня лабораторія Буковини перевірила на коронавірус 1598 зразків.
Вилікувались від COVID-19 ще 92 хворих. Таким чином, в області вже одужали 10356 буковинців. Померли від ускладень захворювання 458 особи. Наразі на коронавірус хворіють більше 11 тисяч буковинців.
Що передувало: Протягом останніх днів у Чернівецькій області кожного дня реєстрували антирекорди нових випадків захворювання на коронавірус.
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Нагадаємо:
- 28 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 7 342 осіб, 113 хворих померли, 2 990 пацієнтів одужали, 976 осіб госпіталізували.