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Число нових хворих на коронавірус буковинців майже не зменшується

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 03:35
Число нових хворих на коронавірус буковинців майже не зменшується
Фото: Ельдар Сарахман, УП

29 жовтня коронавірус підтвердили у 367 мешканців Чернівецької області.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Цього дня лабораторія Буковини перевірила на коронавірус 1598 зразків. 

Вилікувались від COVID-19 ще 92 хворих. Таким чином, в області вже одужали 10356 буковинців. Померли від ускладень захворювання 458 особи. Наразі на коронавірус хворіють більше 11 тисяч буковинців.  

Що передувало: Протягом останніх днів у Чернівецькій області кожного дня реєстрували антирекорди нових випадків захворювання на коронавірус. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

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"Червона зона". Репортаж з інфекційної лікарні в Чернівцях

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус
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