Число нових хворих на коронавірус буковинців майже не зменшується

29 жовтня коронавірус підтвердили у 367 мешканців Чернівецької області.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Цього дня лабораторія Буковини перевірила на коронавірус 1598 зразків.

Вилікувались від COVID-19 ще 92 хворих. Таким чином, в області вже одужали 10356 буковинців. Померли від ускладень захворювання 458 особи. Наразі на коронавірус хворіють більше 11 тисяч буковинців.

Що передувало: Протягом останніх днів у Чернівецькій області кожного дня реєстрували антирекорди нових випадків захворювання на коронавірус.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

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