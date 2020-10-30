Число новых больных коронавирусом буковинцев почти не уменьшается
29 октября коронавирус подтвердили у 367 жителей Черновицкой области.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В этот день лаборатория Буковины проверила на коронавирус 1598 образцов.
Вылечились от COVID-19 еще 92 больных. Таким образом, в области уже выздоровели 10 356 буковинцев. Умерли от осложнений заболевания 458 человека. Сейчас на коронавирус болеют больше 11 тысяч буковинцев.
Что предшествовало: В последние дни в Черновицкой области каждый день регистрировали антирекорды новых случаев заболевания коронавирусом.
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Напомним:
- 28 октября в Украине диагностировали COVID-19 у 7 342 человек, 113 больных умерли, 2 990 пациентов выздоровели, 976 человек госпитализированы.