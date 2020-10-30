Число новых больных коронавирусом буковинцев почти не уменьшается

29 октября коронавирус подтвердили у 367 жителей Черновицкой области.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этот день лаборатория Буковины проверила на коронавирус 1598 образцов.

Вылечились от COVID-19 еще 92 больных. Таким образом, в области уже выздоровели 10 356 буковинцев. Умерли от осложнений заболевания 458 человека. Сейчас на коронавирус болеют больше 11 тысяч буковинцев.

Что предшествовало: В последние дни в Черновицкой области каждый день регистрировали антирекорды новых случаев заболевания коронавирусом.

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"Красная зона". Репортаж из инфекционной больницы в Черновцах

Напомним: