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Франція посилює охорону важливих об’єктів після нападу терориста в Ніцці

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 04:22

Президент Франції Еммануель Макрон розпорядився посилити охорону важливих об’єктів після терористичної атаки біля церкви у Ніцці. 

Джерело: Reuters

Деталі: Мова йде про школи, культові споруди та інші об’єкти, тому що рівень небезпеки у країні підвищений до максимуму. На посилення безпеки цивільних планують направити близько тисячі солдат. 

За словами Макрона, Франція стала жертвою нападу через цінності, прагнення до свободи та здатність країни мати свободу віросповідання. 

Терористом, який напав на людей біля церкви, є мешканець Тунісу 1999 року народження. В Європу він прибув у середині вересня. У чоловіка знайшли Коран, два телефони та ножі. Наразі нападник перебуває у лікарні у критичному стані. 

Що передувало: У Ніцці на півдні Франції стався напад з ножем біля церкви, внаслідок якого троє людей загинули та ще декілька отримали поранення; напад вважають терактом.

Нагадаємо:

  • В середині жовтня в містечку біля Парижу екстреміст обезголовив вчителя, який на уроках свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.
  • Президент Еммануель Макрон після цього оголосив рішучі заходи для боротьби з радикальними ісламістами всередині країни та наголосив, що Франція не заборонятиме публікувати карикатури на пророка.
  • Це викликало хвилю критики в мусульманському світі та різкі заяви президента Туреччини. 28 жовтня журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Ердогана, він подав на редакцію в суд
  • Останній великий теракт у Ніцці стався 14 липня 2016 року, коли екстреміст використав для нападу вантажівку. Тоді загинули 86 людей.

Українська правда

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Теми: Франціятеракт
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