Франція посилює охорону важливих об’єктів після нападу терориста в Ніцці

Президент Франції Еммануель Макрон розпорядився посилити охорону важливих об’єктів після терористичної атаки біля церкви у Ніцці.

Джерело: Reuters

Деталі: Мова йде про школи, культові споруди та інші об’єкти, тому що рівень небезпеки у країні підвищений до максимуму. На посилення безпеки цивільних планують направити близько тисячі солдат.

За словами Макрона, Франція стала жертвою нападу через цінності, прагнення до свободи та здатність країни мати свободу віросповідання.

Терористом, який напав на людей біля церкви, є мешканець Тунісу 1999 року народження. В Європу він прибув у середині вересня. У чоловіка знайшли Коран, два телефони та ножі. Наразі нападник перебуває у лікарні у критичному стані.

Що передувало: У Ніцці на півдні Франції стався напад з ножем біля церкви, внаслідок якого троє людей загинули та ще декілька отримали поранення; напад вважають терактом.

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