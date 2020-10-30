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Франция усиливает охрану важных объектов после нападения террориста в Ницце

Пятница, 30 октября 2020, 04:22

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился усилить охрану важных объектов после террористической атаки возле церкви в Ницце.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет о школах, культовые сооружениях и других объектах, так как уровень опасности в стране повышен до максимума. На усиление безопасности гражданских планируют направить около тысячи солдат.

По словам Макрона, Франция стала жертвой нападения из-за ценностей, стремления к свободе и способности страны иметь свободу вероисповедания.

Террористом, что напал на людей возле церкви, является житель Туниса 1999 года рождения. В Европу он прибыл в середине сентября. У мужчины нашли Коран, два телефона и ножи. Сейчас нападающий находится в больнице в критическом состоянии.

Что предшествовало: В Ницце на юге Франции произошло нападение с ножом у церкви, в результате которого три человека погибли и еще несколько получили ранения; нападение считают терактом.

Напомним: 

  • в середине октября в городке близ Парижа экстремист обезглавил учителя, который на уроках свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
  • Макрон после этого объявил решительные меры по борьбе с радикальными исламистами внутри страны и подчеркнул, что Франция не будет запрещать публиковать карикатуры на пророка.
  • Это вызвало волну критики в мусульманском мире и резкие заявления президента Турции. 28 октября журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана, он подал на редакцию в суд.
  • Последний крупный теракт в Ницце произошел 14 июля 2016 года, когда экстремист использовал для нападения грузовик. Тогда погибли 86 человек.

Украинская правда

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Темы: Франциятеракт
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