Франция усиливает охрану важных объектов после нападения террориста в Ницце

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился усилить охрану важных объектов после террористической атаки возле церкви в Ницце.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет о школах, культовые сооружениях и других объектах, так как уровень опасности в стране повышен до максимума. На усиление безопасности гражданских планируют направить около тысячи солдат.

По словам Макрона, Франция стала жертвой нападения из-за ценностей, стремления к свободе и способности страны иметь свободу вероисповедания.

Террористом, что напал на людей возле церкви, является житель Туниса 1999 года рождения. В Европу он прибыл в середине сентября. У мужчины нашли Коран, два телефона и ножи. Сейчас нападающий находится в больнице в критическом состоянии.

Что предшествовало: В Ницце на юге Франции произошло нападение с ножом у церкви, в результате которого три человека погибли и еще несколько получили ранения; нападение считают терактом.

Напомним: