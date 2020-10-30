Франция усиливает охрану важных объектов после нападения террориста в Ницце
Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился усилить охрану важных объектов после террористической атаки возле церкви в Ницце.
Источник: Reuters
Детали: Речь идет о школах, культовые сооружениях и других объектах, так как уровень опасности в стране повышен до максимума. На усиление безопасности гражданских планируют направить около тысячи солдат.
По словам Макрона, Франция стала жертвой нападения из-за ценностей, стремления к свободе и способности страны иметь свободу вероисповедания.
Террористом, что напал на людей возле церкви, является житель Туниса 1999 года рождения. В Европу он прибыл в середине сентября. У мужчины нашли Коран, два телефона и ножи. Сейчас нападающий находится в больнице в критическом состоянии.
Что предшествовало: В Ницце на юге Франции произошло нападение с ножом у церкви, в результате которого три человека погибли и еще несколько получили ранения; нападение считают терактом.
Напомним:
- в середине октября в городке близ Парижа экстремист обезглавил учителя, который на уроках свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
- Макрон после этого объявил решительные меры по борьбе с радикальными исламистами внутри страны и подчеркнул, что Франция не будет запрещать публиковать карикатуры на пророка.
- Это вызвало волну критики в мусульманском мире и резкие заявления президента Турции. 28 октября журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана, он подал на редакцию в суд.
- Последний крупный теракт в Ницце произошел 14 июля 2016 года, когда экстремист использовал для нападения грузовик. Тогда погибли 86 человек.