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Заступник Венедіктової обговорював із суддею Вовком вигідне йому рішення

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 09:53
Заступник Венедіктової обговорював із суддею Вовком вигідне йому рішення
Скриншот з відео

Перший заступник генпрокурора Роман Говда, будучи прокурором столиці, обговорював із головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком вигідне йому судове рішення. 

Джерело: фільм-розслідування агенції "Слідство. Інфо" "Нарадча кімната"

Деталі: Як випливає з прихованих аудіорозмов, що велися у кабінеті Вовка, у лютому 2019 року до судді завітав Роман Говда, який на той момент був керівником прокуратури Києва.

Говда просив голову Окружного адмінсуду Києва не поновлювати на посаді свого колишнього підлеглого Олександра Авдєєнка. Він казав судді Вовку, що на місце звільненого прокурора вже поставив "свою людину".

Той, у свою чергу, запевнив Говду, що прокурор не поновиться через очолюваний ним суд: "Я знаю, ти ж казав. […] Дивись, він не виграє. Все нормально… Єдина інстанція, в якій можна бути в чомусь впевненим, це наша. Апеляція – ти будеш впевнений удвічі менше. Нехай валяється. От я вважаю, що це найбільш правильно. Не поспішати".

Повідомляється, що через деякий час прохання Говди було виконане – ОАСК не поновив звільненого Авдєєнка. 

Під час розмови з журналістами "Слідства.Інфо" Говда визнав, що спілкувався із Вовком про справу свого звільненого підлеглого.

Однак, за його словами, "проблеми кримінальної там немає. Етична, можливо, є. Є порушення прокурорської етики".

Передісторія:

  • У травні Роман Говда став першим заступником генпроркурора. Журналісти відзначають, що відтак, він може мати неформальний доступ до розслідування, в якому фігурують судді ОАСКу й він сам. 
  • Одіозного прокурора Олександра Авдєєнка, по родині якого було опубліковано кілька журналістських розслідувань, було звільнено 26 грудня 2018 у зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків.
 

"Українська правда" в Threads

Теми: Павло Вовк ГенпрокуратураОАСК
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