Заместитель Венедиктовой обсуждал с судьей Волком выгодное ему решение

Первый заместитель генпрокурора Роман Говда, будучи прокурором столицы, обсуждал с председателем Окружного административного суда Киева Павлом Волком выгодное ему судебное решение.

Источник: фильм-расследование агентства "Следствие. Инфо" "Совещательная комната"

Детали: Как следует из скрытых аудиорозмов, которые велись в кабинете Вовка, в феврале 2019 года к судье пришел Роман Говда, который на тот момент был руководителем прокуратуры Киева.

Говда просил председателя Окружного админсуда Киева не возобновлять в должности своего бывшего подчиненного Александра Авдеенко. Он говорил судье Вовку, что на место уволенного прокурора уже поставил "своего человека".

Тот, в свою очередь, заверил Говду, что прокурор не возобновится через возглавляемый им суд: "Я знаю, ты говорил. [...] Смотри, он не выиграет. Все нормально... Единственная инстанция, в которой можно быть в чем-то уверенным, это наша. Апелляция – ты будешь уверен вдвое меньше. Пусть валяется. Вот я считаю, что это наиболее правильно. Не спешить".

Сообщается, что через некоторое время просьба Говды было выполнена – ОАСК не возобновил уволенного Авдеенко.

Во время разговора с журналистами "Следсвия. Инфо" Говда признал, что общался с Волком о деле своего уволенного подчиненного.

Однако, по его словам, "проблемы уголовной там нет. Этическая, возможно, есть. Есть нарушения прокурорской этики".

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