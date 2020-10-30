Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заместитель Венедиктовой обсуждал с судьей Волком выгодное ему решение

Пятница, 30 октября 2020, 09:53
Заместитель Венедиктовой обсуждал с судьей Волком выгодное ему решение
Скриншот с видео

Первый заместитель генпрокурора Роман Говда, будучи прокурором столицы, обсуждал с председателем Окружного административного суда Киева Павлом Волком выгодное ему судебное решение.

Источник: фильм-расследование агентства "Следствие. Инфо" "Совещательная комната"

Детали: Как следует из скрытых аудиорозмов, которые велись в кабинете Вовка, в феврале 2019 года к судье пришел Роман Говда, который на тот момент был руководителем прокуратуры Киева.

Говда просил председателя Окружного админсуда Киева не возобновлять в должности своего бывшего подчиненного Александра Авдеенко. Он говорил судье Вовку, что на место уволенного прокурора уже поставил "своего человека".

Тот, в свою очередь, заверил Говду, что прокурор не возобновится через возглавляемый им суд: "Я знаю, ты говорил. [...] Смотри, он не выиграет. Все нормально... Единственная инстанция, в которой можно быть в чем-то уверенным, это наша. Апелляция – ты будешь уверен вдвое меньше. Пусть валяется. Вот я считаю, что это наиболее правильно. Не спешить".

Сообщается, что через некоторое время просьба Говды было выполнена – ОАСК не возобновил уволенного Авдеенко.

Во время разговора с журналистами "Следсвия. Инфо" Говда признал, что общался с Волком о деле своего уволенного подчиненного.

Однако, по его словам, "проблемы уголовной там нет. Этическая, возможно, есть. Есть нарушения прокурорской этики".

Предыстория:

  • В мае Роман Говда стал первым заместителем генпроркурора. Журналисты отмечают, что значит, он может иметь неформальный доступ к расследованию, в котором фигурируют судьи ОАСК и он сам.
  • Одиозный прокурор Александр Авдеенко, по семье которого было опубликовано несколько журналистских расследований, был уволен 26 декабря 2018 года в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.
 

Темы: Павел Вовк ГенпрокуратураОАСК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Павел Вовк
Ликвидация Окружного административного суда Киева: между законностью и правомерностью
Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК
Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: