Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Заместитель Венедиктовой обсуждал с судьей Волком выгодное ему решение

Пятница, 30 октября 2020, 10:53

Первый заместитель генпрокурора Роман Говда, будучи прокурором столицы, обсуждал с председателем Окружного административного суда Киева Павлом Волком выгодное ему судебное решение.

Источник: фильм-расследование агентства "Следствие. Инфо" "Совещательная комната"

Детали: Как следует из скрытых аудиорозмов, которые велись в кабинете Вовка, в феврале 2019 года к судье пришел Роман Говда, который на тот момент был руководителем прокуратуры Киева.

Говда просил председателя Окружного админсуда Киева не возобновлять в должности своего бывшего подчиненного Александра Авдеенко. Он говорил судье Вовку, что на место уволенного прокурора уже поставил "своего человека".

Тот, в свою очередь, заверил Говду, что прокурор не возобновится через возглавляемый им суд: "Я знаю, ты говорил. [...] Смотри, он не выиграет. Все нормально... Единственная инстанция, в которой можно быть в чем-то уверенным, это наша. Апелляция – ты будешь уверен вдвое меньше. Пусть валяется. Вот я считаю, что это наиболее правильно. Не спешить".

Сообщается, что через некоторое время просьба Говды было выполнена – ОАСК не возобновил уволенного Авдеенко.

Во время разговора с журналистами "Следсвия. Инфо" Говда признал, что общался с Волком о деле своего уволенного подчиненного.

Однако, по его словам, "проблемы уголовной там нет. Этическая, возможно, есть. Есть нарушения прокурорской этики".

Предыстория:

Темы: Павел Вовк ГенпрокуратураОАСК


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоАкция под КС: люди бросают шины и жгут файеры

8,3 тысячи больных COVID и 173 умерших - в Украине новые антирекорды

Обострение на Донбассе: двое погибших и двое раненых

Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ: текст законопроекта

В Офисе президента готовятся увольнять глав ОГА – Корниенко

ГБР вызвало главу КС на допрос

Все новости...
Павел Вовк
Глава ОАСК Вовк мог просить Авакова о помощи –"Слидство.Инфо"
Минюст не будет выполнять решение ОАСК: Сытника оставят директором НАБУ
ВАКС не смог избрать меры пресечения судье Вовку и Ко: те проигнорировали заседание
Последние новости
10:53
видео Заместитель Венедиктовой обсуждал с судьей Волком выгодное ему решение
10:46
COVID-19: Украина обновила перечень "красных" зон
10:41
Больницы НАМН не будут принимать больных с COVID-19, будут лечить другие болезни - МОЗ
10:40
Лукашенко назначил нового начальника милиции Минска
10:24
Теракт в Ницце: задержали предполагаемого сообщника нападавшего
10:16
Фонд госимущества не смог продать завод "Укрспирта" по стартовой цене в 63 миллиона
09:52
фотоАкция под КС: люди бросают шины и жгут файеры
09:51
Кабмин изъял три госкомпании из списка объектов большой приватизации
09:44
инфографика Киев до сих пор в топе городов с самым грязным воздухом в мире
09:43
В Германии третий день подряд рекорд заражений: впервые более 18 000
Все новости...