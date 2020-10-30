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Ще один мер в Україні помер від коронавірусу

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 10:21
Ще один мер в Україні помер від коронавірусу

Міський голова Новгорода-Сіверського 29 жовтня помер у Чернігові в обласній лікарні.

Джерело: головний лікар обласної лікарні Андрій Жиденко у коментарі "Суспільному"

Деталі: Чоловіка госпіталізували в ніч з вівторка на середу у важкому стані. Спочатку він був на кисневій терапії, 28 жовтня Олега Бондаренка підключили до апарату штучної вентиляції легень. У нього було уражено 80% легень.

Олег Бондаренко очолював Новгород-Сіверський з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін. Йшов на посаду від партії "Рідний дім".

Нагадаємо: У Борисполі заново відбудуться вибори мера, тому що від коронавірусу помер чинний міський голова і лідер виборів у 2020 році Анатолій Федорчук.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЧернігівська область
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