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Еще один мэр в Украине умер от коронавируса

Пятница, 30 октября 2020, 11:21

Мэр Новгорода-Северского 29 октября умер в Чернигове в областной больнице.

Источник: главный врач областной больницы Андрей Жиденко в комментарии "Суспільному"

Детали: Мужчину госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, 28 октября Олега Бондаренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него было поражено 80% легких.

Олег Бондаренко возглавлял Новгород-Северский с 2015 года. На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок. Шел на должность от партии "Родной дом".

Напомним: В Борисполе заново состоятся выборы мэра, потому что от коронавируса умер действующий мэр и лидер выборов в 2020 году Анатолий Федорчук.

Темы: коронавирусЧерниговская область


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