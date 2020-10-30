Еще один мэр в Украине умер от коронавируса
Пятница, 30 октября 2020, 11:21
Мэр Новгорода-Северского 29 октября умер в Чернигове в областной больнице.
Источник: главный врач областной больницы Андрей Жиденко в комментарии "Суспільному"
Детали: Мужчину госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, 28 октября Олега Бондаренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него было поражено 80% легких.
Олег Бондаренко возглавлял Новгород-Северский с 2015 года. На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок. Шел на должность от партии "Родной дом".
Напомним: В Борисполе заново состоятся выборы мэра, потому что от коронавируса умер действующий мэр и лидер выборов в 2020 году Анатолий Федорчук.