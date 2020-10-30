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СБУ повідомила, в якій справі приходила з обшуками до БРСМ-Нафти

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 12:02

Служба безпеки України проводила обшуки у всеукраїнській мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта у справі щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту неякісного пального.

Джерело: відповідь СБУ на запиту "Української правди"

Дослівно: "Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів - пального: бензинів моторних та дизельного палива, якість яких не відповідає чинним в Україні ДСТУ та технічним регламентам, (за ознаками (вчинення (кримінальних | правопорушень, передбачених ч, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 204 КК України".

Деталі: В СБУ наголосили, що слідчі дії відбувались на підставі ухвал слідчого судді.

Зазначено, що на даний час у вказаному провадженні підозри нікому не пред'являлись.

На запитання щодо результатів обшуків в СБУ не відповіли, зазначивши, що запитувані відомості становлять таємницю досудового розслідування і відповідно до ст. 222 КПК України їх розголошення може завдати шкоди досудовому розслідуванню кримінального провадження.

 

Що передувало: 13 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у всеукраїнській мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта. В СБУ зазначили, що ці слідчі дії не пов'язані з публікацією розслідувачів проєкту Дениса Бігуса.

Нагадаємо: Розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" виявило, що всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій.

Українська правда
Теми: СБУ


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