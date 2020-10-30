Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ повідомила, в якій справі приходила з обшуками до БРСМ-Нафти

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 11:02
СБУ повідомила, в якій справі приходила з обшуками до БРСМ-Нафти

Служба безпеки України проводила обшуки у всеукраїнській мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта у справі щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту неякісного пального.

Джерело: відповідь СБУ на запиту "Української правди"

Дослівно: "Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів - пального: бензинів моторних та дизельного палива, якість яких не відповідає чинним в Україні ДСТУ та технічним регламентам, (за ознаками (вчинення (кримінальних | правопорушень, передбачених ч, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 204 КК України".

Деталі: В СБУ наголосили, що слідчі дії відбувались на підставі ухвал слідчого судді.

Зазначено, що на даний час у вказаному провадженні підозри нікому не пред'являлись.

На запитання щодо результатів обшуків в СБУ не відповіли, зазначивши, що запитувані відомості становлять таємницю досудового розслідування і відповідно до ст. 222 КПК України їх розголошення може завдати шкоди досудовому розслідуванню кримінального провадження.

 

Що передувало: 13 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у всеукраїнській мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта. В СБУ зазначили, що ці слідчі дії не пов'язані з публікацією розслідувачів проєкту Дениса Бігуса.

Нагадаємо: Розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" виявило, що всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: