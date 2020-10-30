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СБУ сообщила, в каком деле приходила с обысками к БРСМ-Нафта

Пятница, 30 октября 2020, 12:02

Служба безопасности Украины проводила обыски во всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта по делу о незаконном изготовлении, хранении и сбыта некачественного топлива.

Источник: ответ СБУ на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Главным следственным управлением осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по незаконному изготовлению, хранению и сбыту подакцизных товаров - горючего: бензинов моторных и дизельного топлива, качество которых не соответствует действующим в Украине ГСТУ и техническим регламентам, (по признакам (совершение (уголовных правонарушений, предусмотренных ч, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 204 УК Украины".

Детали: В СБУ отметили, что следственные действия проходили на основании постановлений следственного судьи.

Отмечено, что в настоящее время, в указанном производстве подозрения никому не предъявлялись.

На вопрос о результатах обысков в СБУ не ответили, отметив, что запрашиваемые сведения составляют тайну досудебного расследования и в соответствии со ст. 222 УПК Украины их разглашение может нанести вред досудебному расследованию уголовного производства.

 

Что предшествовало: 13 октября стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски во всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта. В СБУ отметили, что эти следственные действия не связаны с публикацией расследователей проекта Дениса Бигуса.

Напомним: Расследование журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выявило, что всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта финансирует деятельность политического проекта "Партия Шария", лидером которого является пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Украинская правда
Темы: СБУ


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