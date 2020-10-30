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У ДБР почали розслідувати держзраду глави КС Тупицького

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 16:22

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом державної зради голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Джерело: пресслужба ДБР

В.о. директора ДБР Олексія Сухачова: "Слідчими Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненому групою осіб, а також державної зради головою Конституційного суду".

Деталі: За інформацією відомства, "голова КСУ у липні 2018 року, у складі групи осіб, самовільно зайняв не відведену йому у встановленому законодавством України порядку земельну ділянку та уклав правочин, яким визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ".

Відзначається, що таким чином Тупицький можливо вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 ККУ.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Що передувало: Журналісти з'ясували, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, та не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

Тупицький прокоментував інформацію про незадекларовану ним землю в окупованому Росією Криму, заявивши, що готовий нести відповідальність за допущені помилки.

КС виніс скандальне рішення, яке практично перекреслює антикорупційну реформу: скасував електронне декларування, кримінальну статтю про незаконне збагачення, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції.

Українська правда
Теми: ДБРКСКонституція


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